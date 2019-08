Alonso se v Namibii připravuje na Dakar 2020

Pro španělského dvojnásobného mistra světa formule 1, dvojnásobného vítěze Le Mans, vítěze 24 hodin v Daytoně a mistra světa ve vytrvalostních závodech je rally Dakar dalším cílem ve světě motorsportu, který by chtěl ovládnout.

Alonsovi k relativně brzké účasti na slavné rally velmi pravděpodobně dopomůže partnerství s továrním týmem Toyota, jehož aktivity sahají od okruhů až po dálkové soutěže. Dakarský speciál Toyota Hilux si bývalý pilot formule 1 vyzkoušel již v březnu, a to v poušti Kalahari pod dohledem vítěze Dakaru z roku 2009 Giniela de Villierse.

Pro Alonsa dnes odstartovala další kapitola v přípravách na dakarský debut. Rodák z Ovieda bude ode dneška v následujících čtyřech dnech testovat Toyotu v dunách Namibie na jihozápadě afrického kontinentu. Kromě Afriky bude Španělův testovací program probíhat i v Evropě a na Blízkém východě.

Kromě testování bude Alonso v rámci příprav na Dakar také závodit. Španěl se 13. až 14. září zúčastní závodu Harrismith 400, který patří do kalendáře jihoafrického šampionátu cross country, i když tento podnik bude pro Alonsa především o dalším seznamování se s technikou a způsobem závodění v dálkových soutěžích.

Toyota však plánuje pro svého španělského jezdce další dva až tři ostré starty v soutěžích s podzimním termínem. Všeobecně se očekává Alonsova účast v tradiční rally Maroko od 3. do 9. října a následně také v posledním podniku jihoafrického šampionátu cross country v listopadu.

„Jsem nadšený z toho, že mohu pokračovat v partnerství s týmem Toyota Gazoo Racing,“ řekl Alonso v oficiálním prohlášení pro týmový web.

„Společně jsme již dosáhli na celou řadu úspěchů od chvíle, co jsem v listopadu 2017 poprvé usedl do Toyoty (do prototypu TS050 Hybrid LMP 1 pro WEC během testů v Bahrajnu; pozn. red.). Dvakrát jsme vyhráli Le Mans a spolu se Sébastienem (Buemim) a Kazukim (Nakadžimou) jsme se stali mistry světa WEC.“

„Své první zkušenosti v rally raid jsem nasbíral na začátku tohoto roku a z prvního testování jsem odcházel s dobrým pocitem, který bych chtěl dále pociťovat,“ zmínil Alonso své březnové testy, ze kterých také pochází fotografie v galerii.

Detaily kolem Alonsova účinkování ve světě rally raid zatím zůstávají zahaleny rouškou tajemství, neznámé je na příklad jméno Španělova navigátora. Na internetu se objevily spekulace o tom, že by tuto roli po Alonsově boku mohl zastávat Marc Coma, pětinásobný vítěz Dakaru v kategorii motocyklů.

Foto: Toyota Gazoo Racing