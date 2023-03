Alonso: Se systémem FIA je něco špatně, když dostanu penalizaci tak pozdě

Druhý letošní závod formule 1 a Fernando Alonso v barvách Astonu Martin podruhé vedle jezdců Red Bullu na stupních vítězů. Po oslavách ale Alonso o trofej za třetí místo přišel, kvůli následné penalizaci se propadl na čtvrtou příčku. Dvojnásobný mistr světa za to zkritizoval Mezinárodní automobilovou federaci (FIA).

Už v prvních kolech závodu dostal Alonso pětisekundovou penalizaci za to, že se do své startovní pozice nepostavil správně.

Tu si odpykal v 19. kole, kdy stejně jako řada dalších jezdců využil výjezdu safety caru a zamířil poprvé do boxů.

Zdálo se, že tím je situace vyřešena. Po závodě a ceremoniálu stupňů vítězů ale přišla informace o další desetisekundové penalizaci za nesprávné odpykání prvního trestu. Alonso tím přišel o třetí místo, na které se dostal George Russell z Mercedesu.

Alonso se po závodě pozastavil nad tím, jak dlouho sportovním komisařům trvalo rozhodnout o jeho penalizaci za prohřešek, kterého se dopustil v 19. z 50 kol.

„Dnešek není dobrý pro fanoušky, když máte 35 kol na udělení penalizace a informování o ní. Když s tím počkáte až po stupních vítězů, tak je něco opravdu špatně s tímto systémem, ale tak to je,“ řekl Alonso.

„Je mi líto fanoušků. Já si opravdu užil stupně vítězů, dostal jsem trofej, mám fotky, oslavoval jsem šampaňským a teď se pro mě moc nezmění, jestli mám 15 nebo 12 bodů. Je to ale trochu smutné pro FIA.“

Sportovní komisaři by proto podle něj měli o penalizacích rozhodovat rychleji. Kdyby totiž Alonso o svém 10sekundovém trestu věděl dříve, mohl na to zareagovat a pokusit se v závodě vybudovat si náskok na Russella.

„Myslím, že je potřeba vrátit zdraví rozum. Nemusíme nic vymýšlet. Je to tak, že mi řekli, že mám pětisekundovou penalizaci. Trochu více jsem tedy zatlačil. Získal jsem sedm sekund a odpykal si penalizaci. Ve druhém stintu nebyla žádná zpráva o vyšetřování, žádná informace. Nic. Kdyby mi někdo řekl, že mám 10 sekund, vybuduji si 11 sekund náskok.“

Původní trest špatného postavení na roštu nechtěl Alonso příliš komentovat. Chce se podívat na záznam, aby se situace příště neopakovala.

„Musím se znovu podívat na závod. Zdá se, že jsem byl až příliš vlevo. Byla to moje chyba, musím dávat větší pozor. Je to trochu zvláštní, dva vozy ve dvou závodech, Esteban a já,“ připomenul Alonso skutečnost, že před dvěma týdny v Bahrajnu dostal za stejný prohřešek trest Esteban Ocon z Alpinu.

„Možná je to tedy auty, nebo svatozáří, má to spojitost s viditelností z kokpitu. Ale byla to moje chyba.“

Druhý pilot Astonu Martin Lance Stroll cíl závodu neviděl. Právě kvůli odklizení jeho vozu, který postihl technický problém, vyjel na trať v 18. kole safety car.