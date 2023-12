Alonso se se mnou chce zúčastnit čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans, říká Verstappen

Je již tradicí, že závodní divize automobilky Honda pořádá v prosinci na konci sezony akci, jejímž prostřednictvím děkuje svým fanouškům.

Výjímkou nebyl ani letošní rok, kdy se na okruh Motegi sjeli přední závodníci, kteří pro Hondu přímo závodí, nebo například jezdí s jejími pohonnými jednotkami.

V Motegi tak nechyběl s Hodnou loučící se jezdec MotoGP Marc Marquéz, ale ani jezdci F1 v čele s Maxem Verstappenem či Danielem Ricciardem.

Staronový šampion F1 Verstappen v Japonsku mimo jiné promluvil o svých plánech do budoucna.

„Určitě bych si rád jednou vyzkoušel motorku MotoGP,“ uvedl Verstappen, který zároveň vyloučil, že by ho lákal zámořský formulový šampionát IndyCar.

„Baví mě také seriál SuperGT. Loni jsem vyzkoušel vůz z tohoto šampionátu a bylo to velmi příjemné. Vozy super formule jsou také velmi pěkné. Mimo F1 jsou nejrychlejšími monoposty a vypadají pěkně,“ prohlásil Nizozemec.

„Určitě bych ale chtěl jet Le Mans. Už jsem tam byl, když tam závodil můj táta. Atmosféra je při vytrvalostních závodech úžasná. Je tam tolik lidí, jízda v noci, východ slunce... Myslím, že je to opravdu super,“ nechal se slyšet Verstappen, který by se tohoto prestižního klání rád zúčastnil po boku Fernanda Alonsa.

„Mluvil jsem s ním o tom. Říkal, že by to chtěl jet znovu jen se mnou. Odpověděl jsem mu, že by to bylo super. V Le Mans neexistuje něco jako minimální hmotnost jezdce. Já jsem docela těžký, takže bych si musel najít lehké týmové kolegy, kteří by to kompenzovali. Fernando však docela lehký je. Chyběl by nám tedy jen třetí jezdec,“ dodal.