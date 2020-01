Alonso se po šesti etapách dostal do poloviny Dakaru

Už v první etapě z Džiddy do Al Wajh prověřilo Fernanda Alonsa a jeho navigátora a pětinásobného dakarského vítěze Marca Comu 319 měřených kilometrů. Na úvod soutěže obsadil Alonso jedenácté místo o deset sekund před českou posádkou Martin Prokop, Viktor Chytka. Vítězem první etapy se překvapivě stal Litevec Vajdotas Zala, na kterého Alonso ztratil 15 minut a 27 sekund.

„Dobrý první den, zábavná a náročná etapa. Zítra nás toho čeká více,“ okomentoval stroze úvod Dakaru rodák z Ovieda na svém twitterovém účtu.

Následující den však ve druhé etapě z Al Wajh do Neomu utrpěla Alonsova Toyota Hilux velké poškození a španělská posádka nabrala ztrátu přesahující dvě a půl hodiny. Z Al Wajh vedla na start speciálu „spojovačka“ dlouhá pouze 26 km, po které následovalo 367 měřených kilometrů. Alonso na rychlostní zkoušce o ukrytý kámen poškodil jedno z kol i jeho zavěšení a společně s Marcem Comou musel dakarský Hilux v poušti spravovat. Etapové vítězství ten den získal Alonsův týmový kolega ze stáje Toyota Gazoo Racing Giniel de Villiers, zatímco bývalý pilot F1 byl v cíli klasifikován až třiašedesátý.

„Vjeli jsme do pasáže, kde bylo hodně stromů, doslova jsme tam utrhli kolo, takže jsme to museli opravovat. Doufám, že se teď dostaneme do cíle. Je to součást tohoto příběhu, žijeme Dakarem na sto procent se všemi důsledky,“ řekl přímo na trase měřeného speciálu Alonso televiznímu reportérovi, záběry byly později uveřejněny v oficiálním sestřihu etapy.

Třetí etapa byla na programu 7. ledna a Fernando Alonso s Marcem Comou se na ní rychle oklepali z předešlého nevydařeného dne. Španělská posádka zažila na okruhu kolem Neomu bezchybný den a po 427 měřených kilometrech se mohla radovat ze čtvrtého místa v etapě. Alonso s Comou na ten den nejrychlejší duo Carlos Sainz senior, Lucas Cruz ztratili pouze 6 minut a 14 sekund a v celkovém pořadí poskočili ze 48. na 32. místo.

„Jsem nadšený z umístění v nejlepší pětce této etapy. Děkuji týmu i Marcu Comovi,“ uvedl Alonso na Twitteru.

I přes menší časový zádrhel následující den ve velmi kamenité čtvrté etapě se Alonso s Comou opět posunuli vzhůru celkovým pořadí, konkrétně na 20. místo. Čtvrtou etapu vyhrál „pan Dakar“ Stéphane Peterhanesl, na kterého třináctý Alonso na 453 měřených kilometrech ztratil 26 minut a 21 sekund. Peterhanselův týmový kolega Sainz se druhým továrním speciálem MINI skončil třetí, mezi oba zkušené matadory se na druhém místě vklínil trojnásobný dakarský vítěz a Alonsův týmový kolega z Toyoty Nasser Al-Attiyah.

„Dlouhá a psychicky náročná etapa. Mnoho kamenitých pasáží, některé připomínaly spíše trial. Zítra na nás čeká další výzva – duny,“ glosoval Alonso dění na svém Twitteru.

Zejména během prvních čtyř etap působily ostré kameny na měřených úsecích nemalé potíže velkému množství účastníků Dakaru 2020. Kupříkladu Čech Martin Prokop musel u svého Fordu řešit šest defektů jen během prvních dvou dnů. Situace se o něco málo zlepšila poté, co saúdskoarabský Dakar poprvé zamířil do dunových polí.

Nájezd do písečných dun vyšel v páté etapě také Fernandu Alonsovi, který i díky spolehlivé navigaci Marca Comy na 353 km dlouhém měřeném úseku s cílem v Ha’ilu ztratil na nejrychlejšího Carlose Sainze seniora pouze 12 minut a 23 sekund. Díky dalšímu umístění v nejlepší desítce poskočili Alonso a Coma v celkovém pořadí na 18. místo.

Po etapě Alonso napsal na Twitter: „Byl to pro nás dobrý den. Sice jsme řešili dva defekty a drobné potíže, Marc ale fantasticky navigoval a terén více seděl naší Toyotě.“

Poslední etapa prvního dakarského týdne byla na programu včera a pro posádky si přichystala 830 km (353 km spojovací úsek, 477 km měřený úsek) dlouhou pouť z Ha’ilu do saúdskoarabské metropole Rijád, kde si dnes účastníci vychutnávají volného dne.

Fernando Alonso a Marc Coma v pátek obsadili v šesté etapě šesté místo 46 sekund za Francouzem Mathieum Serradorim a jeho speciálem Century Buggy. Bez čtyř sekund osm minut poté Alonso ztratil na nejrychlejšího Stéphana Peterhansela, který je po šesti dnech průběžně třetí o 16 minut a 20 sekund za vedoucím „El Matadorem“ Carlosem Sainzem seniorem. Druhý je v celkovém pořadí kategorie automobilů Alonsův stájový kolega Katařan Al-Attiyah.

Druhým nejlepším pilotem tovární Toyoty je po šesti dnech první africký vítěz Dakaru Giniel de Villiers na sedmém místě průběžného pořadí před dalším jezdcem japonské stáje Bernhardem ten Brinkem na místě osmém. Fernando Alonso je s Marcem Comou po polovině soutěže na šestnácté pozici se ztrátou 3:18:13 na Sainzovo první místo. O místo před Alonsem je v celkové klasifikaci české duo Martin Prokop, Viktor Chytka.

Nedělní sedmá etapa Dakaru z Rijádu do Wadi Al Dawasir nabídne 195 km dlouhý spojovací úsek a nekonečnou 546 km dlouhou rychlostní zkoušku. Nejdelší etapa ročníku 2020 zavede všechny účastníky po dni volna do vysokých písečných dun.

Umístění Alonsa v jednotlivých etapách První: 11.

Druhá (technické problémy): 63.

Třetí: 4.

Čtvrtá: 13.

Pátá: 7.

Šestá: 6.

Sestřih šesté etapy v kategorii automobilů

Foto: Toyota Gazoo Racing