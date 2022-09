Alonso se omluvil za slova o Hamiltonovi. Kdyby nešlo o Brita, tak se to podle něj tak neřeší

Alonso byl po incidentu pořádně naštvaný a svou frustraci dal jasně najevo v týmovém rádiu. „To je idiot! Zavřel dveře zvenčí. Měli jsme mega start, ale tenhle chlap umí jezdit jenom když startuje první.“

„Především, Lewis je šampion, je to legenda naší doby,“ odpověděl Alonso na otázku webu Motorsport.com, zda svých slov nelituje.

„A pak, když něco řeknete, a omlouvám se, že to musím opakovat, na adresu britského jezdce, následuje obrovský mediální rozruch.“

„Říkají spoustu věcí na adresu Checa, Carlose, na moji adresu. Když něco řeknete o latino jezdci, je všechno o něco zábavnější. Když něco řeknete o ostatních, bere se to trochu více vážně.“

„Ale každopádně ano, omlouvám se. Nemyslel jsem na to, co jsem řekl.“

Alonso uvedl, že Hamiltonovi kolizi nechce vyčítat. Po zhlédnutí opakovaných záběrů to označil za „incident z prvního kola“ a dodal, že „všichni jsme byli velmi blízko u sebe.“ Podobně to viděli také sportovní komisaři.

Kromě zmínění urážky Alonso také uvedl, že Hamilton dokáže závodit jen po startu z prvního místa.

„Ne, ne, ne, nemyslím si to. Je to něco, co se říká v zápalu okamžiku, ale jak jsem řekl, nemyslím si nic z toho, co jsem řekl. Existují fakta, která ukazují úplný opak. Mám k němu obrovský respekt.“

Alonso řekl, že se Hamiltonovi nestihl omluvit přímo, ale doufá, že to udělá ve čtvrtek v Zandvoortu.

„Doufám, že až budeme dělat rozhovory, oslovím ho a omluvím se mu, jestli to pochopil tímto způsobem. Nemám s ním absolutně žádné problémy. A jak už jsem řekl, mám k němu obrovský respekt.“

„V zápalu okamžiku a pod vlivem adrenalinu, kdy bojujeme o první dvě, tři místa, mě přiměly říct komentáře, které bych říkat neměl. Ale zároveň, jak jsem řekl i po závodě, to byl podle mého názoru závodní incident.“

„Když něco řeknete do rádia, v tu chvíli si myslíte, že mluvíte se svým inženýrem, takže připravujete strategii.“

„Samozřejmě byste si měli uvědomit, že se vysílá. Ale je to jako když někdo udělá tvrdý zákrok nebo něco podobného ve fotbale, v tu chvíli něco řeknete svému spoluhráči, obránci nebo kdekoli jinde a to se nevysílá.“

Alonso přiznal, že si v budoucnu bude dávat větší pozor na to, co říká: „Samozřejmě, teď budu v rádiu velmi klidný. V tomto sportu se vysílá všechno, dokonce i věci, o kterých si myslíte, že u nich máte trochu soukromí se svým týmem.“

Alonso řekl, že by se rádiové komunikace vysílat neměly. „Nemyslím si to, jak jsem řekl, je to jediný sport, který to dělá, ve fotbale, tenise nebo cokoli jiného, ​​můžete mít se svým týmem soukromí a vše si připravit. Ale vím, že je to součást show. Všechny věci, které jsou v rádiu, jsou obvykle trochu pikantní, protože sport chce mít tyhle pikantnosti v závodě.“