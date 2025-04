Alonso se ohradil vůči kritice GP Japonska. F1 taková byla vždy, tvrdí

Minimum předjížděcích manévrů, a stejně tak i prakticky žádné změny v pořadí. Jedinou větší akcí byl „souboj“ mezi Maxem Verstappenem a Landem Norrisem poté, co společně opouštěli boxovou uličku.

Uplynulá Velká cena Japonska zkrátka příliš dramat nenabídla, takže se hned objevily hlasy, zda by se s tím nemělo něco dělat.

Bezprostředně po závodě lamentoval nad nemožností v Suzuce předjíždět i dvojnásobný mistr světa F1 Fernando Alonso, ale s odstupem času se Španěl závodu v Japonsku zastává.

„Formule 1 byla vždycky taková,“ uvedl Alonso, kterého cituje Autosport.

„Někdy se podíváte na závod z roku 1986, kde je jedna zastávka v boxech, a je to nádhera. A přitom třeba první dva vozy dělí od třetího 45 sekund...,“ poukázal dále 43letý pilot.

„Nyní neustále usilujeme o to, aby se více předjíždělo, bylo více zastávek a všechny týmy si byly výkonnostně blízko. Jsou tu ale i jiné kategorie, které je možné sledovat. Tohle je formule 1 a my ji musíme milovat takovou, jaká je,“ vyzval rodák z Ovieda, který má na řešení situace, která vznikla v souvislosti s GP Japonska 2025, vlastní řešení.

„Myslím, že mým řešením by byla menší medializace. Upřímně řečeno, není to vaše chyba (médií, pozn. red.). Je to jen množstvím tiskových konferencí, které absolvujeme, k tomu jsou tu fóra pro fanoušky, příspěvky našich týmů na sociálních sítích... Když to vynásobíte 20 jezdci plus šéfy týmů, myslím, že mluvíme až příliš,“ dodal Alonso.