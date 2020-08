Alonso se chystá na Indy 500 a vylučuje start v dalších letech

V Indianapolis začínají tréninky na letošní odložený ročník závodu 500 mil Indianapolis.

Fernando Alonso jel v Indy 500 zatím dvakrát v barvách McLarenu. V roce 2017 kvůli tomu vynechal GP Monaka a v kvalifikaci i závodě se mu nevedlo špatně. Pak ale přišla porucha motoru Honda. V roce 2019 se nekvalifikoval.

Letos má Alonso výhodu. Nastoupí za tým, který vznikl spojením McLarenu a týmu Schmidt-Peterson. V týmu jsou tak „zkušenosti“ a dosavadní výsledky ukazují, že v Indycar rozhodně nehraje druhé housle a to ani na oválech.

Pro Alonsa to bude třetí a na delší dobu poslední účast v Indy 500. Příští rok se nejméně na dva roky vrací do formule 1, kde bude jezdit za Renault.

„Přistupuji k závodu s vědomím, že příští rok se nebude možné zúčastnit,“ řekl Alonso. „Příští rok nebudu s McLarenem ve F1, takže to nebude fungovat. Vím, že minimálně dva roky tady nebudu.“

„Podívejte, takhle to je v tuto chvíli. Jsem připraven si tuto akci užít, připravit se, dát do toho to nejlepší a pomoci týmu, jak jen budu moci. Uvidíme v budoucnosti, jaké jsou možnosti.“

„Doufám, že tento rok budeme dostatečně konkurenceschopní, abychom bojovali o vítězství. V tuto chvíli, než začnou tréninky, jsme optimističtí, stejně jako loni. Musíme se počkat, až uvidíme, jaké tempo máme.“

Alonso se v Indy 500 snaží získat tzv. trojitou korunu. Také tři nejslavnější závody letos zasáhla pandemie koronaviru. V Monaku se nejelo vůbec a Indy 500 a 24 hodin Le Mans musely být odloženy a pojedou se bez diváků.

„Kouzlem Indy 500 byli fanoušci, kteří jsou zde velmi blízko. V Daytoně a Sebringu byl také hodně úzký kontakt s fanoušky, kteří mi budou chybět, i když nebudu muset utíkat od selfies, když chci jít na záchod,“ směje se Alonso.