Alonso reaguje na vyšetřování prezidenta FIA. Je to jejich vlastní záležitost a vyšetřování, říká

Muhammad bin Sulajim měl zasahovat do výsledků loňského závodu v Džiddě. Konkrétně chtěl, aby stewardi zrušili penalizaci pro Alonsa, kvůli které přišel o stupně vítězů. Stewardi nakonec uznali žádost Astonu Martin o přezkum výsledků a penalizaci zrušili.

„Mluví se příliš mnoho mimo trať, protože aktivity na trati nejsou v současné době příliš vzrušující,“ řekl Alonso, kterého cituje racingnews365.com.

„Posledních 72 závodů vyhrál jeden vůz, který víceméně dominuje už tři roky, takže když se něco takového ve sportu stane, je vždy hodně aktivity mimo trať.“

„Jsme spokojeni se všemi důkazy a důkazními materiály, které jsme loni předložili, takže to pro nás bylo celkem jasné řešení.“

Vyšetřování prezidenta FIA nechtěl Alonso příliš komentovat. „Je velmi těžké to komentovat, protože se zdá, že každý den se objeví další fáma.“

„Je to jejich vlastní záležitost a jejich vlastní vyšetřování, my to jen respektujeme, sledujeme a uvidíme výsledek. Je těžké to komentovat zvenčí.“