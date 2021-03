Alonso první závod po návratu nedokončil

„Za prvé, bylo skvělé být zpět v závodě formule 1. Start byl zábavný, získali jsme nějaké pozice a svedl jsem několik pěkných bitev se starými kolegy,“ řekl Alonso.

„Bylo však zklamáním, že jsme nakonec neviděli šachovnicovou vlajku. Problém, který jsme měli po druhé zastávce, souvisel se zadními brzdami, protože do brzdových kanálků se dostaly nějaké nečistoty a vůz se začal přehřívat.“

„Při pohledu na závod to bylo ve středu pole velmi těsné. Vypadá to, že pár desetin mění pořadí poměrně výrazně. Myslím, že to bude velmi zajímavá a konkurenční sezóna. V Imole se vrátíme a budeme trvrdě bojovat.“

Esteban Ocon dojel na 13. místě. V závodě kolidoval se Sebastianem Vettel.

„Nebyl to výsledek, který jsme dnes chtěli, ale určitě tu bylo mnoho pozitiv,“ řekl Ocon.

„Většinu závodu jsme bojovali s mnoha auty. Byly tam zábavné souboje kolo na kolo. Dokonce i se Sebem, který zablokoval kola a narazil do mě. Omluvil se, všichni děláme chyby, tohle se někdy stává.“

Ocon uvedl, že k jeho výsledku nepřispěla ani špatná kvalifikace. Startoval z 16. místa.