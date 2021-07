Alonso: První kolo ve sprintu bylo jedno z nejlepších v mé kariéře

Po startu z 11. místa na měkké sadě Alonso v prvním kole 17kolového sprintu, který rozhodl o postavení na roštu nedělní velké ceny, předjel na Silverstonu šest soupeřů a posunul se na páté místo.

V průběhu závodu se před něj dostali oba piloti McLarenu, přesto si Alonso oproti kvalifikaci polepšil a do nedělního závodu vyrazí ze sedmého místa.

„Myslím, že to první kolo bylo jedno z nejlepších (v kariéře). Vím, že jsem už předtím měl spoustu dobrých prvních kol, obzvlášť v dobách Renaultu,“ řekl Alonso.

„Ale tohle. Nejen v první zatáčce, byla to třetí, čtvrtá, šestá, devátá zatáčka. Pro zítra nevím, bude to dlouhý závod. Dnes jsme viděli, že už po 17 kolech mělo hodně jezdců puchýře na pneumatikách. Zítra to pro všechny bude dlouhý a teplý den.“

Pro Alonsa je pro nedělní závod cílem udržet se v bodované desítce. „V normální kvalifikaci jsme byli jedenáctí, teď startujeme sedmí. Nejsem si jistý, že jsme 7. nejrychlejší auto, očekávám náročný závod. Museli jsme trochu bojovat s mclareny. Ten souboj jsme vzdali, kluci byli příliš rychlí. Soustředili jsme se na Sebastiana (Vettela) a sedmé místo je lepší než jedenácté, které jsme získali včera.

„Bereme to, ale zůstáváme nohama na zemi. Stále je velmi dlouhý závod před námi a vozy za námi. Jsou tam Ferrari, Sebastian, Checo (Pérez), bude těžké získat body.“