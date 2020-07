Alonso příští rok u Renaultu? Ne, říká Abiteboul a nevylučuje Vettela

„Nechceme na Ocona vyvíjet tlak,“ řekl Abiteboul pro L´Équipe. „Počítáme s ním do budoucna. Musí prokázat, že si tuto pozici zaslouží. Pro další sezóny máme naši akademii s mladými talenty, kterým důvěřujeme.“

Je ale otázkou, zda jezdecká akademie Renaultu vygeneruje někoho, kdo by mohl už příští rok usednout do vozu Renaultu a to vedle nepříliš zkušeného Ocona. Tento scénář je zřejmě nepravděpodobný, což naznačil i Abiteboul.

„Tým samozřejmě potřebuje zkušeného pilota, který je schopen projekt realizovat,“ pokračuje Abiteboul.

Na přímý dotaz, zda je takovým jezdce Alonso, odpověděl šéf Renaultu „Ne“.

V uplynulých týdnech se také spekulovalo o Bottasovi. S Mercedesem podepisuje jen roční smlouvy a nelze vyloučit, že ho u týmu nahradí George Russell.

„Valtteri je jezdec, který Hamiltonovi způsobil problémy a stále má co dát a chce to dokázat.“

Ve hře může být také Sebastian Vettel. Je ale otázkou, zda by chtěl Renault dát peníze na jeho jistě nemalou mzdu.

„Nebudu se zabývat ekonomickými aspekty, ačkoliv naší prioritou je investovat do týmové infrastruktury. Vettel bude v roce 2021 volným hráčem, a pokud bude vysoce motivován k tomu, aby pokračoval ve formuli 1, může být pro nás také zajímavý.“

