Alonso přišel o pódium. Aston udělal stejnou chybu jako Alpine v Bahrajnu

Fernando Alonso přišel kvůli dodatečné penalizaci o stupně vítězů.

Fernando Alonso dostal kvůli špatnému postavení na startu penalizaci 5 sekund, kterou si podle pravidel odpykal při nejbližší zastávce v boxech, kterou absolvoval v době, kdy byl na trati safety car.

Podle sportovních komisařů si však Alonso neodpykal penalizaci řádně. Na konci závodu se už spekulovalo, že by mohla penalizace přijít. Alonso si vyjel náskok přes 5 sekund na Russella. Výsledná penalizace však byla 10 sekund. Alonso tak sice byl na pódiu, ale třetí místo získá jezdec Mercedesu.

Alonso se (ne)zlobí, Aston zvažuje odvolání

Fernando Alonso řekl, že pokud by mu řekli o penalizaci, jel by rychleji. Takhle jen kontroloval závod. „ Navzdory všemu mám velmi dobrou chuť v ústech,“ dodal. Na Russella měl v cíli náskok 5 sekund.

Aston Martin zvažuje odvolání – v tomto případě by bylo možné spíše jen zažádat o přezkum.

Tým by nejspíše argumentoval tím, že stewardi informovali tým o penalizaci pozdě. V pravidlech je uvedeno: „Jakékoli rozhodnutí nebo sdělení týkající se konkrétního soutěžícího by mělo být předáno do dvaceti pěti (25) minut od takového rozhodnutí.“

Zatím to vypadá, že problém nastal v zadní části vozu. Když Alonso přijel na boxové stání, zadní jackman se dotkl zvedákem auta. Podle pravidel se však nesmí na voze před absolvováním trestu „pracovat“. Je otázkou, zda je kontakt zvedáku s autem „práce na voze“.