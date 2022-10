Alonso přirovnává spolehlivost svého vozu k Hondě z dob „GP2 engine“

Fernando Alonso Velkou cenu Mexika nedokončil. Kvůli problémům s pohonnou jednotkou musel odstoupit. A byl pořádně frustrovaný...

„U vozu 14 se vždy objevují problémy se spolehlivostí,“ řekl Alonso po závodě. „Dvacet kol před koncem jsem přišel o jeden válec, takže jsem jel s pěti válci, což znamená o 20 % nižší výkon. Byl jsem 20 sekund před mclareny a svým týmovým kolegou.“

„Myslím, že závod byl do té doby výjimečný. Austin a tady hodnotím jako své dva nejlepší závody, co se týče tempa.“

„Letos jsem přišel o 60 bodů, teď přidáme dalších šest, takže je to kolem 66 bodů. A samozřejmě všichni ostatní z toho těží, takže každý má o dva body víc, než by měl.“

„Ale ano, je prostě skvělé, že v každém závodě odstoupí jen jedno nebo dvě auta a vždyy je to vůz číslo čtrnáct. Letos mi vysadilo myslím pět motorů, pak tam byl problém v kvalifikaci v Austrálii, v Rakousku jsem ani neodstartoval do závodu, protože auto zhaslo.“

Alonso přirovnal současné trápení k sezónám, kdy jezdil za McLaren, který v té době využíval pohonné jednotky Honda.

„S Hondou jsme v prvním roce Hondy měli na konci roku penalizaci 72 míst, takže je to něco takového. Ale v Hondě to bylo tak, že zastavovala obě auta. Letos zastavuje pouze auto číslo 14.“

„Motor není schopen dokončit závody. Nemůže to být smůla, když musíte vyměnit šest nebo sedm motorů, jak jsme to udělali my, a ještě jsme nedokončili závody. Myslím si, že mají přes zimu co dělat. Doufejme, že ne moc,“ dodal Alonso, kterého s Alpine čekají ještě dva závodní víkendy. Příští rok bude závodit za Aston Martin, který využívá motory Mercedes.