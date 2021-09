Alonso „přestal být idiotem“ a v Soči využil šedou zónu

FIA hlídá traťové limity a zkracování tratě. V ideálním světě za podobný prohřešek potrestá jezdce okamžitě samotná trať – například tím, že se projede kačírkem a ztratí čas nebo dokonce pozice.

Novější okruhy jsou však často plné velkých vyasfaltovaných únikových zón, ve kterých se může stát přesný opak – jezdec získá výhodu. Ať už tím, že si zkrátí trať, nebo tím, že si „zvětší“ zatáčku a získá lepší rychlost. Oficiálně se tomu říká „získání trvalé výhody“ a penalizuje se to.

Fernando Alonso si nedávno stěžoval, že si „připadá trochu jako idiot“, protože „respektuje pravidla“, zatímco někteří jiní jezdci na startu využívají právě únikové zóny.

V Soči se mu však povedlo získat trvalou výhodu v souladu s pravidly. I proto existuje ve formuli 1 termín – šedá zóna.

Pemikiran rookie terbaik kita musim ini memang berbeda...



Fernando Alonso ternyata sudah merencanakan ini ketika lap menuju ke grid sebelum lomba dimulai. Dia mencoba mencari jalan tercepat dengan memotong tikungan kedua tersebut tanpa dinilai melanggar regulasi. pic.twitter.com/dkLdLiXEiV — F1 Speed Indonesia (@f1speed_indo) September 28, 2021

Alonso zajel dobrou kvalifikaci. Do závodu odstartoval ze šesté pozice. Při nájezdu do druhé zatáčky byl sedmý. Po své pravici měl několik vozů, a tak to vzal přes únikovou zónu. Vyjel ze zatáčky, objel první klobásový obrubník, přidal plyn a co nejrychleji překonal polystyrenové bloky, které jezdci ukazují, jak se bezpečně vrátit na trať.

Alonso se vrátil na trať na třetím místě, ale po „kličkované“ neměl takovou rychlost a dynamiku jako vozy za ním. Zřejmě si také uvědomoval, že podle precedentů z minulosti se jezdci musí vzdát všech pozic, které získají zkrácením tratě. Ve třetí zatáčce krátce pustil nohu z plynu a pustil Russella. O zatáčku později ho překonal Stroll a Alonso zůstal na pátém místě. I tak si ale oproti startu polepšil.

Sportovní komisaři mu trest neudělili. Nebylo za co. Alonso dodržel všechna pravidla a pokyny, což pro RaceFans potvrdil i Michael Masi.

Ona šedá zóna leží někde trochu jinde, než se na první pohled zdá. Nejde o to, že Alonso projel únikovou zónou tak, jak měl (okolo polystyrenových cedulí), ale v pořadí „před“ a „po“ a v charakteristice okruhu.

„V prvních několika zatáčkách každého závodu, pokud jsou tam takové oblasti, se jezdci musí vrátit za jezdce, za kterým do zatáčky vjížděli, což Fernando udělal,“ uvedl Masi pro RaceFans.

Zatímco při brzdění do druhé zatáčky byl Alonso za Ricciardem a Hamiltonem, když začali zatáčet do zatáčky, byl před nimi. Na stole je však otázka: byl by Alonso před nimi, kdyby dostatečně prudce brzdil, aby mohl zatočit do úzké zatáčky?

Alonso nebyl sám, kdo v prvním kole opustil trať. Všichni se ale rozhodli pro opuštění tratě mnohem později než on, takže i výsledek manévru byl odlišný. Pierre Gasly tak učinil uprostřed zatáčky, Antonio Giovinazzi byl zasažen Mickem Schumacherem a Max Verstappen si také udělal výlet přes obrubníky.

FIA si podobné manévry hlídá bedlivě od roku 2019, kdy Serio Pérez získal podobným způsobem pozice na okruhu Paula Ricarda.

„Pro prvních několik zatáček, kde se to stane, buď tým automaticky řekne svému jezdci, aby vrátil pozici tam, kde do zatáčky vjel, nebo bych navrhl, aby pozici vrátil. A my jsme se podívali na všechny čtyři, kteří tam vyjeli, a všichni čtyři to přesně udělali,“ řekl Masi.