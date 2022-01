Alonso považuje za výhodu, že je nyní nejstarším pilotem ve F1

Po odchodu Kimiho Räikkönena na konci minulé sezóny se 40letý Alonso stal nejstarší aktivním pilotem ve startovním poli F1. Druhým nejstarším je 37letý Lewis Hamilton.

Alonso ve F1 poprvé startoval v roce 2001 v týmu Minardi. O rok později působil jako testovací jezdec Renaultu a v roce 2003 se do F1 vrátil. Další přestávku si udělal po sezóně 2018, kdy po čtyřech frustrujících sezónách u McLarenu vyzkoušel vytrvalostní závody, 24 hodin Le Mans nebo rallye Dakar.

Vloni se do F1 vrátil k týmu Alpine (dříve Renault), kde bude pokračovat také letos.

Ve F1 začnou letos platit nová pravidla a vozy budou mít 18palcové pneumatiky, se kterými má Alonso zkušenosti ze svého působení u Toyoty v Mistrovství světa vytrvalostních závodů (WEC).

„Co se týče věku, cítím se dobře, upřímně mám pocit, že mám výhodu. Když přijedu na okruhy, tak je znám. Všichni nyní testují 18palcové pneumatiky, já je znám velmi dobře z WEC,“ říká Alonso pro Autosport.

„Na obou vozech se chovají úplně stejně a úplně stejně se s nimi musí pracovat. Zatímco pro ostatní je to něco nového, já to zažil už dvakrát nebo třikrát, to je dobré.“

Alonso zároveň přiznává, že aby mohl pokračovat v závodění i ve vyšším věku, musel tomu něco obětovat. Letošní kalendář navíc čítá rekordních 23 velkých cen.

„Jediný problém, když jste starší, je, že musíte mít motivaci jít do sezóny, ve které budete 300 dní v roce pryč z domu. Musíte pro to mít tu touhu a životní styl, který vám umožní věnovat se tomuto sportu.

„Mimo to jsou všechny ostatní věci výhodou. Takže jelikož jsem ve fázi života, kdy chci věnovat svůj čas do F1, je to skvělé. Myslím, že v tom vidím jen výhody. Myslím, že po fyzické stránce nejsou dnešní auta příliš náročná. Možná v letech 2004 a 2005 mohl být věk limitující.“