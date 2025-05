Alonso potěšil domácí fanoušky třetím postupem do Q3 za sebou

Fernando Alonso i ve třetím evropském víkendu letošní sezóny formule 1 postoupil do třetí části kvalifikace, do domácí Velké ceny Španělska odstartuje z 10. pozice.

43letý Španěl před dvěma týdny v Imole letos poprvé postoupil až do Q3, kde vybojoval pátou pozici na roštu. Na svůj počin navázal minulý týden sedmým místem v monacké kvalifikaci a úspěšné období tří evropských kvalifikací zakončil dnes v Barceloně desátým časem.

„Zatím to byl dobrý víkend. To, že jsem se dostal do Q3, ukazuje, že jsme v boji o body. Je to potřetí za sebou, takže jsem s tím spokojen,“ řekl Alonso.

„Od Miami, kde jsme bojovali na chvostu, jsme udělali pokrok a Barcelona představuje vždy skutečný test. Ukázalo se, že náš balíček vylepšení nás posunul vpřed. Snad se nám tady doma před skvělou podporou zítra podaří dokončit práci.“

Druhý pilot Astonu Martin Lance Stroll byl vyřazen ve druhé části kvalifikace, kde zajel čtrnáctý čas.

Zdroj: Aston Martin