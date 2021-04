Alonso podle Trulliho v týmech politikaří. Nevidí to ale jako něco vyloženě špatného

„Nedávno jsem s Fernandem mluvil,“ řekl Trulli v podcastu Beyond The Grid. „Fernando je o deset let mladší než já, což je pro něj dobré, ale na rozdíl ode mě chce opravdu stále jezdit. Nemyslí na nic jiného než na závodění. Nepřipouštím si, že by selhal v tom, co dělá. Je stále ve velmi dobré kondici.

„Velkou otázkou pravděpodobně není, jak dobrý je Fernando, velkou otázkou je, jak dobrý bude jeho vůz. Jde o to, aby se Fernando dostal do pozice, aby bojoval, aby se dostal na vrchol. O Fernandovi mám jen velmi málo pochybností, jednoduše proto, že je stále velmi motivovaný.“

„Držme palce a doufejme, že mu Alpine může poskytnout auto, které je dost dobré na to, aby si závodění v roce 2021 užil,“ řekl Trulli.

Alonso má pověst jezdce, který je sice dobrý v autě, ale v týmu hodně politikaří. Trulli to potvrzuje.

„Fernando je jedním z těch jezdců, kteří hrají s mentalitou a jsou ve svém týmu političtí. Je to součástí jezdce, špičkového jezdce, který chce být prvním z týmu, který chce být jedničkou. Neobviňuji ho. Nejsem jako on. Vždy jsem se raději prokazoval výsledky a ne politikou. To byla pravděpodobně jedna z mých chyb,“ vysvětluje Trulli, který ve F1 vyhrál jen jednou – v Monaku 2004.

„Vždy se snažil dostat z týmu a politiky v týmu to nejlepší pro sebe. Vždy se snažil soustředit pozornost na sebe, ale to od špičkového jezdce musíte očekávat, protože nejlepší jezdec si vždy myslí, že je nejlepší. Chce získat to nejlepší a chce veškerou pozornost pro sebe.“