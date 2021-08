Alonso podle McNishe jezdí jako by mu bylo 21

Bývalý jezdec formule 1 a vícenásobný vítěz 24 hodin Le Mans Allan McNish je nadšený z výkonů Fernanda Alonsa v letošní sezóně.

„To, co jsme viděli u Alonsa v Maďarsku, byl oheň a energie,“ řekl McNish v podcastu F1 Nation.

„Před 18 lety vyhrál v Maďarsku svou vůbec první velkou cenu. Vidět teď tu energii a oheň je zatraceně působivé. Zvláště z toho důvodu, že když závodíte už dlouho, zejména na vysoké úrovni, tak to vyprchá. Trochu se to vytratí, ale u něj to tak rozhodně není. Stále jezdí, jako by mu bylo 21.“

Alonso podle McNishe při svém návratu ukázal, že je stále skvělým stratégem na trati.

„Nemyslím si, že zapomenete taktiku, ale na její jemnosti. Když jsem s ním potom mluvil, říkal, že to byla věc, se kterou se na začátku sezony potýkal – právě ty drobnosti.“

„Zaujalo mě, jak měl velmi brzy přehled o tom, jak jeho závod ovlivní Ocona, a jak podle mého názoru závod pro Ocona vyhrál.“