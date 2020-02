Alonso pochybuje, že má DAS výraznější přínos

„Pouze oni vědí, co to s vozem dělá a jaké výhody z toho plynou,“ řekl Alonso.

„Ale myslím, že to není velkým faktorem. Není to jako DRS, F-kanál nebo něco, co vám dá půl sekundy nebo šest desetin nebo čtyři desetiny.“

„Myslím, že je to jen dolaďovací zařízení. Je to spíše o potenciálu a demonstrace, která každému ukazuje, že jsou na vrcholu a že se neuspokojili, i když jsou mistry světa. To je pravděpodobně největší zpráva, kterou tímto systémem DAS posílají.“

Podobně to vidí také George Russell, který sice jezdí za Williams, ale patří Mercedesu.

„Myslím, že tento systém je jen špičkou ledovce,“ řekl pro Sky F1. „Byl jsem součástí tohoto týmu po dlouhou dobu a než jsem se připojil k Williamsu, viděl jsem, co dělali. Je neuvěřitelné, co dokáží tihle chlapi. Na autě mají spoustu věcí jako je tato – to prostě nemůžeme vidět pouhým okem.“

„Když jsem viděl DAS, řekl jsem si ‚wow‘ ... v tuto chvíli nás všechny nutí vypadat trochu hloupě. Myslím, že letos budou na vrcholu.“

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli