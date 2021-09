Alonso pochybuje, že letos získá pódium. Snad jen v chaotickém závodě

Nejlepším výsledkem Alonsa bylo čtvrté místo v Maďarsku, kde jeho obrana před Lewisem Hamiltonem pomohla Oconovi k překvapivému vítězství týmu Alpine.

Alonso nezískal ve F1 pódium od Velké ceny Maďarska 2014 a nepočítá s tím, že by ho získal v letošní sezóně.

„Myslím, že jsme pátý nebo šestý nejrychlejší tým,“ řekl Alonso. „Abychom získali pódium, potřebujeme opravdu velmi chaotický závod. Bez toho si myslím, že čistě podle výkonu je první šestka, sedmička naším ;maximem.“

„Toho jsme letos v několika závodech dosáhli a jsem spokojený s konzistencí. Musíte mít super štěstí, abyste získali jedno pódium. Mně se to zatím nepodařilo.“

„Ve zbývajících závodech už neočekávám, že by se mi to povedlo. Pokud to přijde, samozřejmě to uvítám, ale myslím, že je třeba pracovat na realistických očekáváních.“

Alonso skončil před dvěma týdny v Monze osmý, ale v sobotu očekává lepší výsledek, i když vše může zkomplikovat očekávaný déšť.

„Myslíme si, že Monza pro nás byla jedna z nejhorších, co se týče layoutu a vlastností našeho balíku, takže tady by to mělo být o krok lepší,“ řekl Alonso.

V pátek skončili ve druhém tréninku Ocon na pátém a Alonso na osmém místě.