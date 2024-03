Alonso pochyboval o rychlosti Astonu na jedno kolo, šesté místo v kvalifikaci ho překvapilo

Mistr světa z let 2005 a 2006 se ve velmi vyrovnané třetí části zařadil svým časem na šesté místo na roštu. Od třetího George Russella jej přitom dělilo jen 57 tisícin sekundy.

„Bylo to příjemné překvapení, že jsme byli konkurenceschopní. Po zimních testech jsme měli jisté pochybnosti o naší rychlosti na jedno kolo,“ řekl Alonso.

„Ve volném tréninku to bylo tento víkend úplně jiné auto, cítili jsme se více konkurenceschopní. Normálně ale možná jezdíme s větším výkonem motoru nebo s menším množstvím paliva a v kvalifikaci zjistíme realitu. Do kvalifikace jsme proto šli velmi opatrně.

„Byli jsme konkurenceschopní v Q1, Q2 a Q3. Teď jsme v balíku. Jsme do jedné desetiny s Ferrari, před (Lewisem) Hamiltonem a s mclareny. Je to tedy obrovské překvapení a jsme velmi šťastní.“

Nový vůz podle Alonsa dobře reaguje na změny nastavení.

„Minulý týden v zimních testech jsme měli problémy zjistit potřeby auta. Bylo to dost rozporuplné. Tento víkend všechny změny, které jsme udělali, přinesly přesně to, co jsme očekávali.

„Je to velmi, velmi dobrý začátek. Trochu nečekaný, ale bereme to. Pokud chceme bojovat s Ferrari a Mercedesem, musíme v průběhu sezónu vyvíjet.

„Vloni jsme začali s dobrým základním autem, ale zůstali jsme zaseknutí spoustu závodů. Letos jsme změnili koncept návrhu vozu a vylepšení. Začít tedy takto silně mě naplňuje optimismem do budoucna.“

Druhý pilot týmu Lance Stroll skončil ve druhé části kvalifikace na 12. pozici.