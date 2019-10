Alonso po šestadvacátém místě v Maroku rozhoduje o své účasti na Dakaru

Severoafrická Rallye du Maroc byla po startech na lokálních soutěžích v Jihoafrické republice pro Fernanda Alonsa prvním doopravdy ostrým zátěžovým testem. Náročná pětidenní soutěž v marockých píscích tradičně slouží celé řadě posádek jako hlavní část přípravy před rally Dakar a zároveň také uzavírá sezónu světového poháru FIA v cross country soutěžích.

Španělský dvojnásobný mistr světa formule 1 si v Maroku prožil krizovou situaci během pondělní třetí etapy, kdy u své tovární Toyotou Hilux těžce poškodil přední zavěšení poté, co spolu se svým navigátorem Marcem Comou naletěl do jámy, která nebyla zaznamenána v itineráři etapy.

Ze stejného důvodu v Maroku havaroval třeba i Čech Martin Prokop s Fordem, kterého jeho navigátor Jan Tománek nemohl upozornit na nebezpečné místo na trase etapy, protože nebylo patřičně označeno v roadbooku.

Zatímco Prokop se zraněným Tománkem marockou soutěž nedokončili, Alonso s Comou dojeli až do cíle poslední etapy. Španělská dvojice však na vítězného týmového kolegu z tovární Toyoty Jihoafričana Giniela de Villierse ztratila 77 hodin, přičemž 70 hodin nabrala jen kvůli penalizacím za neprojetí kompletní trasy po inkriminované nehodě.

V celkovém pořadí obsadila španělská posádka Toyoty Hilux šestadvacáté místo.

„Tato rally byla komplikovaná ve všech ohledech. Těžkostem jsme čelili každý den, každý den nás překvapila nějaká maličkost. Nebylo to ale obtížnější, než jsem očekával. Věděl jsem, do čeho jdu,“ rozpovídal se v cíli marocké rally Alonso, kterého cituje motorsport.com.

„Po některých etapách jsem měl takové hořkosladké pocity, protože jsem si uvědomoval, že jsem tu a tam ztrácel čas. Ani jeden z pěti dnů nebyl v našem podání úplně čistý, nikdy jsme se nevyvarovali různých ‚překvapení‘“.

„Tyto věci ale kromě nás potkávají také všechny ostatní, takže se z nich musím poučit a snažit se být konstantní. Když jedete takovouto soutěž, tak tomu musíte dát každý den 90 %. Je to lepší, než do toho jít jednou na 100 % a pak jen na 50 %. Mám stále co zlepšovat, celkově jsem ale šťastný.“

Před odletem do Maroka Alonso prohlásil, že severoafrická soutěž bude hrát klíčovou roli v jeho rozhodování o tom, zda – li se na Dakar vypraví již v příštím roce. Bezprostředně po skončení rally ještě Španěl pro novináře neměl jednoznačnou odpověď a na finální rozhodnutí si chce vzít příštích pár dní.

„Ještě nevím. Teď po konci rally o tom budu pár dní přemýšlet a také si o tom promluvím s týmem. Uděláme to nejlepší rozhodnutí.“

Co dál?

Podle informací motorsport.com bude Fernando Alonso bez ohledu na finální rozhodnutí o účasti na Dakaru 2020 pokračovat v přípravách s továrním týmem Toyota a dálkovým speciálem Hilux.

Alonso by měl s Toyotou absolvovat další dvě testování a tým by měl také dolaďovat jeho sedadlo a jeho pozici za volantem v kabině vozu.

Poté by měl rodák z Ovieda startovat na saudskoarabské rally Ula Neom, která patří do šampionátu Saudi Desert Rally Championship (4.-9. listopadu) nebo na Sharqiya Rally (5.-7. prosince).

Toyota představí svoji finální jezdeckou sestavu pro rally Dakar 2020 na tiskové konferenci 24. října.

Foto: Toyota Gazoo Racing