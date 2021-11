Alonso po sedmi letech znovu na stupních vítězů ve F1. Neuvěřitelné, říká

Španěl se rozhodl pro odvážnou strategii pouze jedné zastávky po startu z druhé řady. Do cíle dojel třetí za vítězným Lewisem Hamiltonem a druhým Maxem Verstappenem.

Pro Alonsa je to nejlepší výsledek od jeho návratu do F1 v letošním roce a první stupně vítězů od Velké ceny Maďarska 2014, kde v barvách Ferrari skončil druhý.

„Neuvěřitelné. Sedm let a konečně jsme toho dosáhli. V několika závodech jsme byli blízko, ale ne dost. Naposledy v Soči a dnes jsme to tady dokázali,“ řekl v cíli Alonso.

Mistr světa z let 2005 a 2006 vydělal na roštu na penalizacích Verstappena a Valtteriho Bottase a posunul se na třetí místo. Do závodu startoval na měkké sadě a doufal, že by se díky tomu mohl na startu dostat dokonce do vedení.

„Pomýšlel jsem na vedení po prvním kole. Myslel jsem, že s červenou pneumatikou bych mohl předjet Lewise, ale nemohl jsem. S Checem (Pérezem) to bylo na konci velmi těsné. Mám ale velkou radost za tým. A také z Estebanova (Ocona) pátého místa, byla to dobrá neděle.“

Kvůli obavám ze selhání pneumatiky nebo přímo defektům musela řada dalších závodníků do boxů minimálně dvakrát. Alpine ale podle Alonsa už od začátku závodu plánoval vyměnit pneumatiky pouze jednou.

„Od začátku jsme plánovali jednu zastávku, nikdy jsme ale nevěděli, jak špatné bylo opotřebení pneumatik. Pro všechny je to nový závod, ale zvládli jsme ho dobře. Zastávky byly skvělé, tým byl úžasný. Spolehlivost vozu je výborná a oni si to zaslouží.“

Ocon pátý

Úspěch Alpinu v Kataru podtrhl pátým místem Esteban Ocon.