Alonso po „bolestivé“ kvalifikaci odepsal nedělní závod

Aston Martin zažil nejhorší kvalifikaci v letošní sezóně. Ani jeden z jezdců nepostoupil z první části kvalifikace.

Fernando Alonso obsadil v kvalifikaci 17. místo. Lance Stroll skončil ještě o dvě místa níže.

Existuje poměrně solidní šance, že se už v Austinu dostane před Aston Martin v Poháru konstruktérů také McLaren, který nyní ztrácí 11 bodů.

Aston Martin přivezl do Austinu nové díly. Na jejich otestování měl ale jen jeden trénink a nakonec ani ten – oba jezdci stáli v garáži kvůli problémům s přehříváním brzd. Pro Strolla skončil trénink dokonce předčasně.

„Měli jsme hrozný trénink,“ řekl Alonso. „Lance neabsolvoval žádné kolo, já jsem s novým balíčkem zajel jen šest nebo sedm kvalitních kol. Příliš mnoho neznámých, pokud jde ovládání balíku a nového auta.“

„Do kvalifikace jsme šli trochu naslepo a vidíme výsledek, ale teď už s tím nic nenaděláme.“

„Bolí to, ale využijeme tento víkend jako test i pro příští rok. Uvidíme, co se naučíme ve zbývajících částech víkendu.“

Alonso se také vyjádřil k poslednímu pokusu v Q1. „Bylo to maximum. Kolo nebylo ideální, zejména výjezdové kolo, provoz byl velmi špatně zvládnutý. Čáru jsem přejel sekundu před vypršením limitu, takže jsem kolo začal příliš blízko vozům před sebou. Nepomohlo to, ale kolo bylo v pořádku. Tempo možná nebylo dost dobré na to, abych postoupil do druhé části. Zítra uvidíme, jestli se nám podaří odjet dobrý sprint, protože nedělní závod je teď už silně ovlivněn.“