Alonso pátek v Kanadě považuje za ostudu a výsměch fanouškům

Jezdec týmu Aston Martin kritizoval FIA i formuli 1 za situaci, kvůli kterým byly v prvním tréninku vyvěšeny červené vlajky.

Fernando Alonso (3./4.)

Potíž s kamerovým systémem v prvních tréninkových jízdách zavinila, že vedení závodu nemělo obraz z okruhu, což mohlo vyústit v potenciální bezpečnostní problém. Trénink tak byl zastaven. Alonso vedení kritizuje – i kvůli fanouškům.

„Druhý trénink ztrátu v prvním nevyrovnal, vůbec. Byla to ostuda. Nebylo to dobré pro týmy a už vůbec ne pro fanoušky. Ti sem přišli brzy ráno, aby stihli sledovat první trénink, který nakonec nebyl.

Zdá se, že se občas my, náš sport, střílíme do nohy. Je to docela trapné. Na posouzení vylepšení, která jsme tu nasadili, navíc nebyl čas. V prvním tréninku nejely kamery a neměli jsme plán B, což je v tomto sportu v podobných situacích pořád,“ nebral si Alonso servítky.

Lance Stroll (2./9.)

Kanadský závodník se na domácí trati pochopitelně bude chtít předvést. Po trénincích je opatrně optimistický.

„Ne, první trénink naše plány pro zbytek víkendu neovlivnil, je to pro všechny stejné. Prováděli jsme nějaké testování aerodynamiky, byl to takový obvyklý páteční program. Auto ale vypadá docela dobře, zítra bude nejspíš pršet, tak uvidíme,“ prohlásil Stroll.