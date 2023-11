Alonso opět kritizuje formát kvalifikace. Je to nejhorší část víkendu, říká

Alonso opět kritizuje současný formát kvalifikace. „Dokazuje to, že formát kvalifikace je zastaralý. Nemůžeme mít takové věci a takový stres,“ řekl Alonso, kterého cituje RacingNews365.

„Kvalifikace bývala nejlepší částí víkendu, kde auta ožívalo a vy jste jezdili rychle s těmito rychlými vozy. Teď je to nejhorší část víkendu – kvůli provozu, traťovým limitům, návštěvám sportovních komisařů, nerespektování delty, překážení lidem, mazání kol. Všichni jsme rádi, když to máme za sebou. A takhle by to být nemělo.“

Alonso se domnívá, že jezdci musí více riskovat kvůli tomu, jak malé jsou rozdíly mezi týmy. Konec konců v první části kvalifikace nepostoupil Carlos Sainz do dalších bojů a to přesto, že na prvního Verstappena ztratil jen 0,578 sekundy.

„Riskujete bohužel více, protože není možné, abyste byli v jedné zatáčce trochu klidnější a ztratili jednu desetinu. Tohle si už nemůžete dovolit, protože skončíte.“

„Je to pro všechny velmi stresující. Traťové limity jsou další velmi bolestivou záležitostí, kterou zažíváme v každém kole. Ale je to pro všechny stejné, takže se to snažíme zvládnout lépe.“