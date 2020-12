Alonso odmítá, že je těžké s ním spolupracovat. Nejím lidi, říká

„Některé týmy, které se mnou nikdy nespolupracovaly, často opakují, že je těžké se mnou pracovat,“ řekl Alonso pro Channel 4.

„Obvykle to pochází z Red Bullu nebo jiného týmu, se kterým bojujeme. Jsem velmi ambiciózní muž a chci dělat věci dobře, ale nejím lidi.“

„Vrátil jsem se do McLarenu a je to potřetí, co jsem podepsal smlouvu s Renaultem, takže to vypadá, že lidé, kteří se mnou spolupracovali, nemají stejný názor. To je jediná věc, na které mi záleží.“

Alonso je přesvědčen, že Renault je nejlepší volbou pro návrat, a proto věří, že je možné s nimi vyhrát třetí titul. „Ano, myslím, že máme talent, v továrně máme zázemí, ambice. Jsme nohama na zemi, protože konkurujeme velmi velkým výrobcům a velkým organizacím, takže budeme muset vydat ze sebe to nejlepší.“

Na druhou stranu Alonso ocenil výkon Lewise Hamiltona, s nímž by rád v budoucnu soutěžil. „To by pro nás byla dobrá zpráva, ale myslím si, že právě teď je mimo dosah pro nás i pro mnoho ostatních. Dělá to zatraceně dobře.“

„Dobrá, má dominantní auto, ale je lepší než jeho týmový kolega. Vždy musí zvítězit, nemůže si dovolit špatný víkend. Je na vrcholu. Doufejme, že budeme moci brzy s Lewisem bojovat. Příště rok to nebude, ale snad brzy.“

„Myslím, že mnoho lidí může vyhrát grand prix v tomto autě a že v tomto autě mohou vyhrát mistrovství. Pro Lewise to neznamená nic špatného. Jak jsem řekl, je o krok napřed. Jak důležité je auto nebo jak důležité je být ve správný čas na správném místě? Je to velmi důležité.“

„Taková je formule 1, vždy to tak bylo, ale když jste na tom místě a v tu chvíli, musíte podat výkon a Lewis to dělá lépe než kdokoliv jiný, takže to je jeho skutečná hodnota.“