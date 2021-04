Alonso odložil vydání autobiografie na konec kariéry. Pak povím svou pravdu, říká

Fernando Alonso chtěl vydat autobiografii s názvem Racer na konci roku 2018. Po konci ve F1 ale pokračoval v závodění ve WEC a Dakaru a následně se vrátil do F1 s Alpine. Knihu chce vydat až po definitivním konci ve F1.

Alonso slíbil, že v knize řekne pravdu o své kariéře, což by mohlo zahrnovat detaily o zisku dvou titulů mistra světa, bouřlivé sezóně 2007 u McLarenu nebo o odchodu z Ferrari. Vzhledem k tomu, že bude Alonso jezdit ještě minimálně příští rok, musíme si počkat.

„Už několik let pracuji na knize,“ řekl Alonso v živém rozhovoru na Instagramu. „Původně jsem to plánoval v roce 2018, když jsem opustil F1, ale pak jsme to na nějakou dobu odložili, protože jsem si uvědomil, že stále závodím v různých kategoriích a nyní jsem zpět ve F1.“

„Udělám to, až skončím, a budu moci říci své vlastní zkušenosti a svou vlastní pravdu o věcech.“

„Pokud by ta kniha vyšla, když závodím, tak by to bylo trochu divné. Raději skončím a potom povyprávím své zkušenosti ze svého života v motorsportu.“