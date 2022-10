Alonso odhaduje, že letos kvůli horší spolehlivosti přišel o 60 bodů

Fernando Alonso si myslí, že kvůli problémům se spolehlivostí už přišel o desítky bodů.

Fernando Alonso ve svém 350. závodě ve formuli 1 cíl neviděl. Velkou cenu Singapuru nedokončil ani jeho týmový kolega Esteban Ocon. Podle týmu šlo v obou případech o podobný nebo stejný problém s pohonnou jednotkou.

„Myslím, že to bylo kolem minus 50 bodů, takže teď to máme dalších osm,“ řekl Alonso. „Je to o 58 nebo 60 bodů za rok méně, což je na mém autě opravdu nepřijatelné.“

„Kdybyste mi dali o 60 bodů více a ostatním ubrali 10 nebo tak nějak, protože by to ubralo body ostatním, tak by můj šampionát vypadal mnohem lépe a přiblížil bych se i Mercedesu.“

„To by přesněji vystihovalo náš letošní výkon, na který jsem velmi hrdý. I dnes jsme bojovali o první pětku nebo šestku, ale tento výkon se neodráží v šampionátu.“

Aonso je v současné době v šampionátu devátý s 59 body a dalších 60 bodů by ho vyneslo na sedmé místo v celkovém pořadí se 119 body za Lewise Hamiltona se 170 body.

Alonso na rozdíl od některých soupeřů ve Spa nebo v Monze nenasadil novou pohonnou jednotku. Nemyslí si však, že by zrovna v tom byl problém.

„Myslím, že najeté kilometry motoru byly v pořádku. Esteban měl problém a má novější motor, takže si nemyslím, že by to hrálo roli. Ale je jisté, že v dalších závodech budu muset nasadit nový motor. Uvidíme kdy. Bude to znamenat ztrátu dalších bodů.“