Alonso očekává, že v dalších letech budou o titul bojovat Verstappen a Hamilton

Podle Fernanda Alonsa nemůže Max Verstappen polevit, protože zisk dalších titulů není nikdy jistý. Přesto věří, že právě Verstappen a Lewis Hamilton budou v dalších letech bojovat o tituly.

„Až do změny předpisů v roce 2026 bude Red Bull bojovat o tituly, takže je velká šance, že Max bude i nadále vyhrávat závody,“ citovala Alonsa tisková agentura PA.

„Je mladý, kalendář je delší než kdy jindy a s 24 šancemi na vítězství každý rok může lámat rekordy.“

Navzdory současné dominanci Red Bullu však Alonso varuje, že nesmí polevit, a srovnal první tituly Nizozemce se svými. „Neexistují žádné záruky. Když jsem vyhrál dva šampionáty, myslel jsem si, že vyhraji ještě několik dalších a budu mít hodně vítězství, takže Max nemůže polevit, protože věci se mohou rychle změnit.“

Alonso věří, že se také Lewis Hamilton brzy vrátí do boje o titul mistra světa. „Hamilton bude bojovat o osmý titul. Nevím, jestli to bude příští rok nebo v budoucnu, ale určitě bude mít další šanci vyhrát, to je jisté,“ řekl Alonso.

„Mercedes je velmi silný tým, Lewis je velmi silný jezdec a člověk mezi sezónami nezapomene, jak jezdit. S Mercedesem nebylo snadné jezdit, nebyl to rychlý vůz, ale každý víkend jsme viděli, že Lewis je vždy tam – čtvrtý, pátý, čtvrtý..... Jezdil na špici.“