Alonso očekává těžký závod. Na tomto okruhu by se podle něj měl Aston inspirovat Williamsem

Astonu Martin se kvalifikace v Itálii nepovedla. Alonso odstartuje z desátého místa, Stroll bude na startu dokonce poslední.

Alonso byl v poslední části kvalifikace sám, a tak se nemohl spolehnout na pomoc týmového kolegy, pokud jde o poskytnutí aerodynamického pytle. Alonso, který skončil před týdnem v Zandvoortu druhý, si však myslí, že by to stejně nic nezměnilo.

„Nejdřív jsem nebyl rád, že jsem sám,“ řekl Alonso. „Ale teď, když jsem viděl, že jsme čtyři nebo pět desetin od devátého místa, tak by to bylo i se sebelepší jízdou v závěsu nemožné. Jsme na pozici, kterou si zasloužíme.“

„Musíme pochopit, jak zlepšit auto na tomto typu okruhu. Williams je na těchto typech tratí jasným příkladem. Jsou vynikající, takže musíme zjistit, co můžeme zlepšit.“

K tomu, proč je Monza pro tým tak těžká, řekl: „Myslím, že vlastnosti trati určitě nejsou přátelské k našemu vozu. Je to velmi účinná trať z hlediska aerodynamiky, úroveň odporu vzduchu je zde velmi důležitá, máte pouze šest zatáček, zbytek jedete naplno po rovinkách.“

„Věděli jsme, že to může být těžký víkend. A tento pocit jsme si potvrdili v prvním a druhém tréninku i včera dopoledne. Odhady pro kvalifikaci se pohybovaly mezi P9 a P12. Jsme přesně uprostřed na desátém místě, takže to není žádné překvapení, ale v neděli to bude těžký závod. Musíme bodovat, i když to bude těžké.“

„Také nemáme co ztratit. Jsme prostě desátí, takže pokud se v závodě něco stane, pokud se všechno pokazí, skončíte na třináctém, čtrnáctém místě, takže nemáte moc co ztratit. Když všechno půjde dobře, možná můžete být v první šestce nebo sedmičce. Doufejme, že se něco stane, nějaká akce, a to zejména v první zatáčce před námi.“