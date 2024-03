Alonso: O své budoucnosti v F1 si rozhodnu sám, nenechám do toho nikoho zasahovat

I když letos v létě oslaví Fernando Alonso 43. narozeniny, stále dokáže podávat výkony na maximální úrovni. Proto je pravděpodobné, že letošní sezona nemusí být v rámci jeho kariéry v F1 tou poslední, a to přesto, že mu po jejím konci vyprší smlouva s Astonem Martin.

Ačkoliv je pro Alonsa prioritou zůstat v Astonu Martin, teoreticky by mohl získat místo i v některém silnějším týmu. Neobsazené sedačky pro sezonu 2025 mají například Red Bull, ale i Mercedes, který bude hledat náhradu za Lewise Hamiltona.

Před Velkou cenou Austrálie se však Alonso nechal slyšet, že se nenechá ovlivnit ostatními a že si o svém dalším působení v F1 rozhodne nezávisle sám.

„Takový jsem byl vždycky. Někdy mi to pomohlo, někdy ublížilo, že jsem byl pánem svého osudu,“ uvedl Alonso, kterého cituje Autosport.

„Vybral jsem si, kdy z týmu odejdu, kdy se k týmu připojím a kdy s F1 skončím. A stejně tak jsem si vybral, kdy se vrátím,“ popsal dvojnásobný mistr světa F1.

„Teď si vyberu, co budu dělat příští rok. Nebudu se řídit tím, co dělají ostatní a co mi diktují. Rozhodnu se sám. V dobrém i ve zlém, takový prostě jsem,“ vysvětlil pilot Astonu Martin s tím, že tento přístup preferoval vždy - bez ohledu na zkušenosti a věk.

„Byl jsem mladý, když jsem vyhrál první titul mistra světa (s Renaultem v roce 2005, pozn. red.) a podepsal smlouvu s McLarenem. Oznámili jsme to rok předtím, než jsem tam šel. Bylo mi tehdy 24 let, takže s věkem se to nezměnilo.“

Zároveň podle Alonsa i nadále platí to, co nedávno prohlásil. Že se o svém angažmá v F1 chce rozhodnout v nadcházejících týdnech.

„Nechci čekat třeba až do léta, protože si myslím, že by to bylo nefér pro mě, ale i pro tým, kdyby museli hledat další možnosti a podobně. Nechci ale také spěchat,“ podotkl Alonso.