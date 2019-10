Alonso o návratu do F1, Dakaru a Hamiltonově veganské výzvě

Fernando Alonso ve Španělsku představil novou kolekci svého oblečení Kimoa, která bude vyráběna z recyklovaného plastu. Alonso také poskytl řadu rozhovorů. Vše se opět točilo okolo návratu do F1, Dakaru a dalších plánů.

Alonso si při svém odchodu z F1 trochu zavařil. Nikdy totiž nevyloučil možnost návratu, takže se ho na tuto záležitost ptají stále dokola. Před pár dny navíc Flavio Briatore řekl, že pokud se Alonso do F1 vrátí, tak jedině s Mercedesem, Ferrari či Red Bullem.

„Kdybych to věděl, řekl bych to,“ uvedl Alonso pro AS. „V roce 2021 dojde k velké změně pravidel a může dojít ke změnám v rozložení sil.“

„Flavio každé dva nebo tři měsíce něco říká ... některé fráze se podobají tomu, co říkám já. Budu studovat pravidla pro rok 2021. Zatím jsem necítil žádnou potřebu se vrátit. V roce 2020 bych se určitě nevrátil. Tento rok bez F1 se mi velmi líbil. Nevidím důvod k návratu.“

„Ostatní kategorie mě naplnily více. Ale já jsem stále zamilovaný do F1 a stále je to můj život a pozorně ji sleduji,“ řekl Alonso v pořadu El Hormiguero na stanici Antena 3.“

Alonso uvedl, že se rozhodne v létě příštího roku. „Nezavírám a ani neotevírám dveře. Nemůžu předvídat budoucnost.“

Alonso je nyní spojován s Dakarem, na který se pečlivě připravuje. Jeho účast ve slavné rallye zatím není oficiálně potvrzena, ale je velmi pravděpodobná.

„Je to pro mě vzrušující projekt. Je možné, že budu v Saúdské Arábii. Je to jedna z největších výzev mé kariéry,“ řekl Alonso pro TVE.

„Dakar je cíl, který jsem si stanovil. Pokud něco udělám, nebo se zapojím do projektu, je to proto, že si myslím, že to dokážu dělat dobře. Nelíbí se mi, když cokoliv prohraji. Přesto vím, že je příliš brzy na přemýšlení o vítězství v Dakaru. Zkusíme tomu čelit kousek po kousku a za x let doufám, že to bude něco, co budu moci přidat na seznam svých úspěchů.“

„Existuje velký rozdíl mezi F1 a touto disciplínou. Přijedu jako začátečník, ale chci to dělat dobře. Pokud jde o řízení, koncentrace je téměř stejná, ale pokud jde o pocit z auta a tančení s ním na dunách, jsou dva zcela odlišné sporty.“

O Hamiltonově veganské výzvě

Lewis Hamilton nedávno vyzval lidi, aby se kvůli záchraně planety stali vegany. Fernando Alonso má k tomuto tématu také blízko. Jeho nová kolekce je z recyklovaného plastu, na tiskové konferenci mluvil o plastech v oceánech a zisk z kolekce půjde například na projekt Mission Blue, který se věnuje ochraně oceánů. S výzvou, jakou napsal Hamilton, by ale on sám prý nikdy nepřišel.

Podle něj výzva, aby lidé nejedli maso, nekoresponduje s životním stylem, který mohou reálně vést jezdci formule 1.

„Nikdy bych nezvolil zprávu, kterou Lewis vydal,“ řekl Alonso pro COPE. „Například proto, že nemůžete poslat zprávu a potom udělat příští den opak. Všichni víme, jaký životní styl může vést on, nebo ho mohu vést já a všichni piloti formule 1, kteří absolvují 200 letů ročně... nemůžete pak říct, že nejíte maso.“