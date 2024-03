Alonso: O mé budoucnosti se budu rozhodovat během následcích týdnů

Jedním z řady současných pilotů F1, kterým na konci letošní sezony končí smlouva, je i 42letý Fernando Alonso.

Ačkoliv se jezdec Astonu Martin již dávno nachází ve věku, kdy si řada jeho bývalých soupeřů dávno užívá sportovního důchodu, on sám stále dokáže podávat vynikající výkony, což pravidelně předváděl v uplynulé sezoně.

Zda však bude Alonso aktivním závodníkem v F1 i v roce 2025 je však otázkou. A to přesto, že se mu může nabízet hned několik možností. Kromě toho, že by mohl zůstat u Astonu Martin, volnou závodní sedačku pro sezonu 2025 mají v tuto chvíli i top týmy Red Bull a Mercedes.

Na dotaz, zda si myslí, že o něm pro příští ročník uvažuje například šéf Mercedesu Toto Wolff, Alonso podle Autosportu odpověděl:

„Ano, protože v tuto chvíli samozřejmě nemám žádnou smlouvu, takže je lepší být na takovém seznamu než na seznamu jiných závodních sérií, případně být na seznamu důchodců.“

„Rozhodnutí ohledně mé budoucnosti učiním v příštích několika týdnech nebo několika závodech. Nejdříve si musím promluvit sám se sebou, musím se rozhodnout. Jestli se já osobně chci angažovat do budoucna,“ vysvětlil Španěl.

„Samozřejmě musím obětovat všechno ostatní, abych byl na F1 stoprocentně připraven. O tom to rozhodnutí bude,“ uvedl dále pilot Astonu Martin, který nechtěl specifikovat, zda by případně přijal i jednoroční smlouvu.

„Nevím. Nejdřív musím zjistit, jestli chci dál závodit. Jak už jsem řekl, byl bych egoistou, pokud bych uvažoval o prodloužení smlouvy jen kvůli tomu, že budu jezdcem F1 a budu cestovat po světě,“ upozornil Alonso.

„Pokud se však do toho pustím, bude to jen v případě, že pro mě bude existovat možnost vyhrávat závody. Chci jezdit na simulátoru, chci být s inženýry...nebudu se pouze účastnit,“ dodal mistr světa F1 z let 2005 a 2006.