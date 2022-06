Alonso nikomu místo nezabírá, říká jeho fanoušek Nico Rosberg

„Mám jasný a stručný názor: Alonso je vynikající jezdec, takže by nikdo neměl naznačovat, že zabírá místo někomu jinému. Zaslouží si místo, na kterém sedí. Jeho jízda je velmi efektní. Milují ho fanoušci po celém světě, pro Alpine je velkým přínosem. Ve formuli 1 jsou jiní jezdci, kteří by měli uvolnit místo někomu, jako je Piastri,“ řekl Rosberg pro Sky F1.

Na dotaz, kdo podle něj zabírá místo, odpověděl: „Tohle je chvíle, kdy musíte být diplomatičtí a nejmenovat,“ řekl Rosberg.

Rosberg byl Fernandovým výkonem v Kanadě ohromen, závod si užil, ale byl zklamaný, že se Alonso nedostal na stupně vítězů.

„Je o deset let starší, než když jsem odcházel do důchodu. Je to šílené. V současné době jsem velkým fanouškem Alonsa, protože mi připadá velmi fascinující. Víme, že z hlediska talentu a dovedností patří k nejlepším jezdcům všech dob. Někdy mu chyběla sociální kompetence a často měl problém být v nejlepších týmech s nejlepšími vozy. Nechtěli ho, protože v minulosti spálil některé mosty. To byla určitě jedna z jeho slabin.“

„Myslím, že z hlediska statistik mohl dosáhnout ještě lepších výsledků, ale z hlediska talentu ukázal, že je jedním z nejlepších všech dob, a proto je skvělé vidět, co s tímto vozem dělá, protože Ocon je velmi dobrý jezdec a Alonso byl celý víkend výkonnostně na míle před ním.“

„Měl jsem Michaela Schumachera jako týmového kolegu. Michaelovi bylo 40, 41, 42 let a viděl jsem u něj, že rychlost tam stále je, ale někdy tam byly určité nedostatky ve schopnosti přizpůsobit se novým situacím. Někdy je vidět, že to ovlivňuje věk. Je jasné, že když je vám 40 nebo 41 let, vaše tělo už je za vrcholem výkonnosti, a to, že Fernando stále jezdí takhle, je skvělé.“