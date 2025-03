Alonso nesouhlasí s tím, že by se letos z výhry mohly radovat více než čtyři týmy

Fernando Alonso reagoval na slova Landa Norrise, podle kterého by se alespoň jedné výhry mohlo dočkat více než čtyři týmy. Podle Španěla je to nepravděpodobné.

Loňská sezona nabídla hned sedm vítězů ze čtyř různých týmů. Navíc platilo, že každý jezdec, který dokázal zvítězit, měl na svém kontě minimálně dva triumfy. Něco podobného se v F1 událo vůbec poprvé v historii.

Během testů v Bahrajnu se úřadující vicemistr světa Lando Norris nechal slyšet, že i letos očekává v tomto směru pestrou sezonu a že by se podle něj mohlo alespoň z jednoho triumfu radovat více týmů než vloni, kdy na nejvyšší stupínek vystoupili jezdci McLarenu, Ferrari, Red Bullu a Mercedesu.

K názoru Norrise se nyní vyjádřil Fernando Alonso, podle kterého by sice i letošní sezona mohla být výsledkově různorodá, ale na druhou stranu neočekává, že by měl do boje o vítězství zasáhnout vyšší počet týmů.

„Myslím, že to letos bude otevřenější,“ uvedl Alonso, jehož slova cituje Autosport.

„Vloni měl během zimních testů navrch Max (Verstappen, pozn. red)., zatímco letos se zdá, že by nějakou výhodu mohl mít McLaren. Testy jsem ale nesledoval, jen jsem četl novinky. Doufejme, že vše letos bude těsné až do konce,“ prohlásil pilot stáje Aston Martin.

Alonso rovněž podotkl, že Norris názor ohledně většího počtu vítězných vozů zastává proto, že on je tím, kdo nyní sedí v nejlepším monopostu.

„Když Norris jezdil za pátý nebo šestý nejlepší tým, tak mluvil o tom, že všechny závody vyhraje jeden tým...To je ale normální. Myslím, že to bude těžké (aby vyhrál tým mimo zmíněnou čtyřku). Spolehlivost je dnes velmi dobrá, málo se odstupuje a není ani moc incidentů. Strategie jsou také víceméně jasné,“ řekl dále Alonso.

„Už ve čtvrtek přesně víte, zda se pojede na jednu, či dvě zastávky v boxech a jakou pneumatiku použijete. Vše je nyní až příliš dokonalé. Muselo by jedině přijít nějaké šílené počasí nebo tak něco,“ dodal 43letý jezdec.