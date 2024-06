Alonso nepostoupil do Q3, ale s výsledkem kvalifikace byl spokojený

Alonsovi chybělo 0,019 sekundy k postupu do Q3. Po penalizaci Péreze odstartuje z 10. místa.

„Věděli jsme, že na tomto typu okruhu to bude velmi těsné,“ řekl Alonso, kterého cituje formu1a.uno.

„Myslím, že v Rakousku to bude extrémní, protože když jedete (kolo) za minutu a šest sekund nebo čtyři sekundy, bude to ještě těsnější.“

„S výsledkem jsem spokojený, i když je bolestivé to říkat před domácími tribunami. Ale před kvalifikací byly naše předpovědi trochu pesimističtější.“

Alonso uvedl, že jen v Q1 nasadil Aston tři sady pneumatik, „což je známka toho, že si příliš nevěříte. A celkově si myslím, že startovat z 11. místa, respektive z 10. s Checovou penalizací, je dobrý výsledek a doufám, že zítra nás od bodů dělí jen jedna pozice. Uvidíme.“

Alonsa připravili o postup do Q3 jezdci Alpine. Podle něj to nebylo až tak velké překvapení. „Ne, myslím, že jsme to věděli. Vždyť Alpine byl v Monaku před námi. V Kanadě to bylo velmi těsné a tady jsou jen půl desetiny před námi. Oni se zlepšují a my se pravděpodobně zhoršujeme! Kombinace obou není skvělá! Jak jsem již mnohokrát řekl, chystáme několik věcí, které by nás měly vrátit správným směrem.“

Vylepšení by měl Aston Martin nasadit v Maďarsku a v Belgii. „Bude to tady bolestivé. Bude to bolestivé v Rakousku, v Silverstone. Musíme dál získávat body, jestli to bude osmé místo, sedmé, deváté, to je jedno. Ale nesmíme se vzdát a musíme zůstat v těchto těžkých časech pozitivní.“

Na otázku, kdy tato bolest skončí, odpověděl: „Doufejme, že před letní přestávkou. Ale myslím, že v týmu rozumí tomu, co se povedlo, co se nepovedlo, a to nejen letos, myslím, že i v druhé polovině loňského roku a letos.“