Alonso není na svou kvalifikaci v Monaku hrdý

Alonso na konci kvalifikace boural. Ve stejnou dobu se ale před tunelem roztočil Pérez, do kterého narazil Sainz, takže by svůj čas stejně nevylepšil.

„Brzdil jsem pozdě, zablokoval jsem pneumatiky a bohužel jsem nevybral zatáčku,“ řekl Alonso, který nehodu v Mirabeau přičítal krátké ztrátě koncentrace.

„Samozřejmě se musím týmu omluvit, protože kromě pozic, které jste mohli získat, stojí letos každá chyba peníze v rámci rozpočtového stropu. Na dnešní kvalifikaci nejsem příliš hrdý, ale přesto doufám, že zítra odvedu lepší práci.“

„Myslím, že to bylo lepší než v pátek. Ve třetí části jsme měli dvě nové sady pneumatik a při prvním pokusu jsem byl pátý, takže jsem doufal, že při druhém to zlepším. I bez mé chyby to stejně bylo na červenou vlajku kvůli Checovi a Carlosovi, takže sedmé místo je takové, které nám patří.“

Alonsa se zeptali, zda by v závodě preferoval sucho, nebo déšť. „Být sedmý a už teď na bodech je pro nás dobrá pozice. Suchý, nudný závod bude lepší.“

Pokud by pršelo, může to být podle Alonsa chaos. „Můžete být na stupních vítězů, nebo můžete skončit v prvním kole ve zdi. Stačí na jednom místě aquaplaning a je to.“