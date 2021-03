Alonso nelituje odchodu z Ferrari. Do teď nevyhráli, říká

„Máme rok 2021 a Ferrari ještě nevyhrává. Nikdy nelituji žádného ze svých rozhodnutí. S křišťálovou koulí můžete v určitém okamžiku učinit jiné rozhodnutí, ale v každém okamžiku jsem cítil, že dělám správnou věc,“ řekl Alonso pro AS.

„V roce 2014 jsme měli za sebou pět let, během kterých jsme ve třech sezónách bojovali o tituly až do posledního kola. Atmosféra byla neuvěřitelná a láska mezi Ferrari a mnou také. Ale byl to ten správný okamžik. Kdybych zůstal ve Ferrari, aniž bychom byli schopni vyhrát, tak by to jen ublížilo oběma stranám. Místo toho přetrvala láska.“

Špatná pověst? Musím se smát

Občas se objeví úvaha, že by se Alonsova kariéra mohla ubírat jiným směrem, kdyby Španěl v týmu postupně nevytvářel špatnou atmosféru. Alonso to ale odmítá.

„Je to potřetí, co jezdím za Renault a byl jsem dvakrát v McLarenu. Byl jsem v různých týmech a opakovaně, takže se mnou museli být spokojeni. Pokud ne, nevím, proč mi zavolali. Špatná pověst? Musím se tomu smát.“

„Pravidelně mluvím s Fisichellou, Trulli žije ve stejném městě jako já a po nehodě mi zavolal, aby mi dal vědět, že kdybych něco potřeboval ze supermarketu, pomohl by mi. A tak je to každý den se Stoffelem, Jensonem a teď s Estebanem, kterému jsem právě poslal motokáru FA Racing, aby mohl jezdit. Proto se směji, protože se všemi týmovými kolegy jsme byli v té době i později dobrými přáteli.“

„Na Dakaru to bylo stejné. Musel jsem al-Attíjovi půjčit pneumatiku. Někdy je dobré mít tuto pověst, protože když zjistí, že jsem normální, vypadají velmi překvapeně a šťastně.“