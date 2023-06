Alonso: Nebýt chyby v Q3, mohla z toho být první řada

Kdyby neudělal chybu, měl Fernando Alonso podle svých slov rychlost na to, aby se na start domácí Velké ceny Španělska formule 1 postavil s Astonem Martin do první řady. Dvojnásobný mistr světa ale zajel až devátý čas.

To představuje jeho nejhorší kvalifikační umístění v sezóně. Už v první části kvalifikace si Alonso poškodil podlahu svého vozu AMR23, když vyjel v zahřívacím kole mimo trať. Další chyba přišla ve třetí části.

„Druhé místo,“ odpověděl Alonso na dotaz, jaká kvalifikační pozice dnes byla možná.

„Možná i s tou podlahou, co jsem měl, protože v Q3 jsem jel do 10. zatáčky na čas 1:12.7 sekundy, pak jsem ale v desáté zatáčce znovu vyjel daleko do vlhké části na vnějšku zatáčky.

„Když jsem teď viděl, že 12.7 jeli na druhém a třetím místě, byl jsem překvapen, proto jsem pro zítřek optimistický, zdá se, že auto má hodně rychlosti.

„Q1 dnes zřejmě všechno ovlivnila. Udělal jsem chybu, vyjel jsem na vlhkou část tratě v poslední zatáčce, kde jsem ztratil kontrolu nad vozem, a kačírek zcela zničil podlahu. Bolí to ještě více, jelikož to bylo v zahřívacím kole. Ani jsem netlačil, se svým dnešním výkonem tedy nejsem spokojen, snad to v neděli bude lepší.“

Stroll porazil Alonsa

Šestým místem druhý pilot Astonu Martin Lance Stroll vyrovnal své nejlepší letošní kvalifikační výsledky ze Saúdské Arábie a Austrálie.

