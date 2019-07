Alonso návrat do F1 neplánuje. Má už prý jiný program

Helmut Marko před pár dny řekl, že Alonsovo okolí sondovalo u Red Bullu, ale pro Hondu by Alonso představoval problém. Alonso byl také spojován s Ferrari a dokonce s Mercedesem, ale šlo jen o spekulace.

Alonso nedávno skončil u Toyoty, takže v další sezóně ho ve WEC neuvidíme. Kde bude jezdit, zatím říct nechce.

„Mám jasnou představu o tom, co budu dělat,“ řekl Alonso, kterého cituje Motorsport.com. „Nenechávám otevřené dveře a nečekám a ani nehledám nikoho, kdo by mi zavolal.“

Formule 1 to však nebude. „Pro mě to byla výjimečná etapa, ale dnes v F1 nenajdu výzvy, které mohu překonat.“

„Vždy jsem si vybral, kde a kdy jsem chtěl závodit, protože se pohybuji na základě toho, co mě dělá šťastným. Mám ve své hlavě, co budu dělat v budoucnu a bude to včas oznámeno.“

Spekulace o Alonsově návratu do F1 byly hodně divoké. Mnohem realističtější byly spekulace, že by Alonso startoval příští rok v Dakaru. Letos si vyzkoušel vůz Toyoty. Španěl však popírá také účast v tomto podniku.

„Je to atraktivní akce, nejdůležitější, ale také opačná k mým kvalitám nebo způsobu řízení,“ řekl o Dakaru. „Nikdy jsem na štěrku nezávodil a pokus o nejtěžší rally na světě by byl něco náhle extrémního.“

Foto: Toyota Gazoo Racing