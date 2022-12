Alonso nás při prvním testu ohromil, říká šéf Astonu Martin Krack

Fernando Alonso si po skončení sezony v Abú Zabí poprvé vyzkoušel vůz Astonu Martin. Na nového zaměstnavatele udělal velmi dobrý dojem.

Podobně jako Pierre Gasly v případě AlphaTauri, dostal i Fernando Alonso pro posezonní testy v Abú Zabí svolení od Alpine k tomu, aby si ještě před vypršením kontraktu vyzkoušel vůz týmu, za který bude závodit od roku 2023.

Španěl tuto příležitost využil bezebytku a na okruhu ve Spojených arabských emirátech během testů pneumatik Pirelli nakroužil 97 kol.

Rodák z Ovieda byl po premiéře v novém působišti spokojen a nadšení neskrýval ani jeho nový šéf Mike Krack.

„To, co předvedl bylo velmi působivé. Hlavně z hlediska efektivity poskytování zpětné vazby,“ řekl Krack na adresu Alonsa. „Po celou dobu šlo všechno velmi přímočaře a bylo to velmi přátelské, otevřené a transparentní. Myslím, že oběma směry. Jsme velmi spokojeni s tím, jak tento den proběhl, opravdu.“

Náhrada za Vettela

Dvojnásobný šampion Alonso v týmu, který vlastní miliardář Lawrence Stroll, nahrazuje čtyřnásobného mistra světa Sebastiana Vettela. Týmový principál Krack byl proto požádán, aby obě legendy F1 porovnal.

„Odlišnosti tam jsou, protože každý pochází z jiného prostředí. Jeden je latino, druhý Němec. To dělá velký rozdíl,“ všiml si Krack.

„Společné ale mají zaměření na to se zlepšit a udělat pokrok. Dokáží také identifikovat to, co je důležité, místo toho, aby byli příliš detailní. Jsou tam tedy nějaké podobnosti, ale i rozdíly.“