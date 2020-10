Alonso nakazil Browna. Chce trojitou korunu

„Neexistuje žádný tým, který by mě bavil více než McLaren,“ řekl Zak Brown v podcastu Beyond The Grid.

„Jsem rád, že jsme ve formuli 1, IndyCar a rád bych viděl, jak se vrátíme ke sportovním vozům.“

„Mým snem je, abychom se stali mistry světa formule 1, vyhráli Indy 500, šampionát IndyCar, Le Mans. Všechny tyto věci můžeme v McLarenu dokázat, ale bude to pravděpodobně trvat 20 let, takže mám velké ambice.“

„Chtěl bych být prvním šéfem týmu, který vyhrál trojitou korunu. Za to může Fernando.“

Připomeňme, že trojitá koruna je vítězství v Grand Prix Monaka, Indy 500 a 24 hodin Le Mans.

„Určitě se vidím v McLarenu celá desetiletí,“ pokračuje Brown. „Ve své staré společnosti JMI jsem dělal 23 let. Jsem pryč čtyři roky, připadá mi to jako včera.“

„Mám 48 let a jsem jako Bernie, Ron, Frank, kteří budou pracovat, dokud jim nebude 70, 80 let. Znamená to, že to dokážu ještě dalších 20 let.“

Brown také přiznal, že se musel spoustu věcí naučit. „Teď už rozumím všemu, všem těm fantastickým slovům a je to zábavné. Baví mě více technická stránka, protože tomu rozumím.“

„Velká rozhodnutí obvykle nechávám na svém týmu. Během závodů se dívám. Kdybych zasahoval, pravděpodobně bych to pokazil.“

„McLaren byl vždy mým týmem. Byl jsem velkým fanouškem Senny. 90. léta byla moje éra jako fanouška. Vzpomínám si na MP4/4 z roku 1988, což byl první rok, kdy jsem opravdu sledoval F1.“