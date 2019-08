Alonso na Twitteru chválil Hamiltona a Verstappena. Asi se nudí, řekl Vettel

Žijeme v online světě. Fernando Alonso napsal krátce po konci závodu tweet, ve kterém pochválil Hamiltona a Verstappena.

„Bravo @LewisHamilton a @MaxVerstappen!! 70 kol na maximum. Více než 1 minuta na třetího, téměř jeden a půl kola na pátého. Oba byli úchvatní. Děkuji za show,“ napsal Alonso.

Dániel Horváth z The Paddock Magazine) tento tweet zmínil na oficiální tiskové konferenci, na které byli přítomni Lewis Hamilton (LH), Sebastian Vettel (SV) a Max Verstappen (MV).

(zkráceno)

Otázka: Fernando Alonso ocenil váš výkon na sociálních sítích. Zdá se, že se mu bitva také líbila. Chtěli byste ho znovu vidět ve formuli 1 a znovu proti němu závodit?

LH: Za prvé. Je to opravdu úžasné, že nás podpořil ...Sledoval jsem některé restarty a starty z předchozích let a sledoval jsem ho od jeho dnů u Renaultu. Pamatuji si to z doby těsně předtím, než jsem se dostal do formule 1 a sledoval jsem, jak úžasné byly jeho starty. Nevím, jak starý je Fernando, ale vždy bude skvělým jezdcem. Pokud se mu podaří získat dobré místo, je zde vždy vítán, aby s námi bojoval. Pro mě to opravdu nic nemění. Jsem tady, abych bojoval s kýmkoliv.“

MV: Jo, myslím, že byla trochu škoda, že jsem nikdy neměl příležitost bojovat proti němu ve F1, takže jo ...

LH: Může to být dobrý týmový kolega.

MV: Fernando? No, s tím máš zkušenosti. .

SV: Mohl by být tvůj otec!

MV: Jo, je to blízko! Jo já vím. Jako mladý otec. Jak je starý? 36? 38! Dobře, dobře v 17 je možné být otcem.

LH: Jak jsi starý?

MV: 21. Mnoho let, spousta let…

MV: 34?

LH: Je mi 34, jo, skoro 35.

SV: Řeknu vám, že v den, kdy nás někdo porazí... někdo, kdo se narodil v roce 2000 a později. Budeme vědět, že je čas ...

MV: Nejsem tak mladý!

Otáka: Ještě něco k Fernandovi, chtěli byste ho vidět zpět?

SV: Nevadí mi. Nevím proč ... Nemyslím si, že mě nikdy neměl opravdu rád. Nemyslím si, že jsme opravdu měli… nevadí mi to. Respektuji ho za to, čeho dosáhl a za to, co dokáže na trati.. Nevím. Myslím, že se nudí, pokud má čas psát tyto věci. Tak ho přivezte zpět, nevadí mi to.

MV: Možná jako manažer sociálních médií. Na mě byl vždy velmi milý a dobrý. Líbí se mi, že nyní zkoumá i další příležitosti pro závodění. Miluje závody a chce vyhrát, chce být konkurenceschopný. Je pěkné to vidět.“

LH: Sport potřebuje nejlepší jezdce v nejlepších sedačkách a stále je k dispozici alespoň jedno místo, které je dost dobré na vítězství a on je dost dobrý na to, aby vyhrával, takže by to nebylo špatné.

MV: Možná by sis s ním mohl promluvit.

LH: Valtteri je skvělý; Valtteri zvítězil. Vy jste ti, kdo má další sedačku, řekl bych. (myslí tím Red Bull, pozn. redakce)

MV: To jsem neřekl.

SV: Nejsem si jistý ...

Foto: Getty Images / Will Taylor-Medhurst