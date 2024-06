Alonso: Musíme podávat výkony a méně mluvit

Nevydařený závod má za sebou ambiciózní tým Aston Martin, který na dráze poblíž Barcelony s oběma svými jezdci dojel mimo bodované pozice.

Zatímco Fernando Alonso dojel dvanáctý, Lance Stroll obsadil čtrnáctou pozici – stáj ze Silverstone tak opět potvrdila, že není zdaleka tak silná jako vloni.

„Jsem trochu zklamaný, protože jsme nezískali žádný bod. Bodovat jsme si ale nezasloužili, protože jsme celý víkend neměli potřebné tempo,“ uvedl po dojezdu Alonso, jehož slova cituje Autosport.

„V závodě to bylo nesmírně těžké. Když v zatáčkách tolik kloužete, také si ničíte pneumatiky, takže máte dva problémy. Nemáte tempo, a navíc máte velkou degradaci pneumatik. Celkově to pro nás byl velmi dlouhý závod. Musíme se zlepšit,“ vyzval dvojnásobný šampion F1.

Alonso se navíc obává, že Aston Martin nebude příliš konkurenceschopný ani v dalších závodech, které se jedou na Red Bull Ringu a v Silverstone.

„Je to frustrující, ale teď už se nedá nic dělat. Hned v Rakousku musíme přemýšlet, co udělat jinak. Myslím si, že to bude náročné, jelikož tamní okruh má některé rysy jako Barcelona…Další těžký víkend nás pravděpodobně čeká i v Silverstone,“ nechal se slyšet Španěl.

„Nemůžeme být příliš ale frustrovaní. Je čas tvrději pracovat, méně mluvit a podávat výkony. To je to, co chceme dělat,“ dodal Alonso.