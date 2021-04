Alonso: Měl bych být lepší. A v Portimau budu!

Jezdec stáje Alpine v původním pořadí GP Emilia Romagna dojel na jedenáctém místě. Po penalizaci Kimiho Räikkönena se posunul na desátou pozici a získal svůj první bod po návratu do formule 1. S novým vozem se prý stále teprve sžívá.

„Zažil jsem spoustu změn, včetně změn závodních sérií. Vždy je tu nějaké období adaptace. Ale to samozřejmě není omluva a nechci se na to vymlouvat. Měl bych být lepší. O uplynulém víkendu jsem nebyl na správné úrovni. V příštím závodě v Portimau už ale budu,“ řekl Alonso.

Dvojnásobného mistra světa ponechává v klidu také fakt, že v kvalifikaci i závodě skončil až za týmovým kolegou Estebanem Oconem.

„Stalo se přesně to, co jsem čekal. Dojel jsem za Estebanem. Před odstoupením v Bahrajnu jsem se pohyboval před ním. Je třeba pamatovat, že je to muž, který podává skvělé výkony a v týmu je dva roky. Loni v Bahrajnu skončil na stupních vítězů.

Mám za sebou druhou kvalifikaci a první plnohodnotný závod – v Bahrajnu jsem totiž odjel jen 30 kol. Jsem zhruba na té úrovni, jakou jsem očekával. Vždy si samozřejmě přejete cítit se v autě ještě o něco líp. V Imole a Bahrajnu jsem necítil 100% sebevědomí.

Zcela v pohodě ještě nebudu ani v Portugalsku. Nejde o věc, kterou by šlo vyřešit ze dne na den. Chce to čas. Ale je to moje práce a mým úkolem je zlepšit se. Závod, jako byl ten v Imole, mi ohromně pomohl. Je velmi cenné vyzkoušet si auto v nepříznivých podmínkách. Dá vám to mnohem víc než normální závod,“ věří Alonso.