Alonso má pro příští rok jen opci. Šéf Alpine je s ním ale maximálně spokojený

Generální ředitel Alpine Laurent Rossi prozradil, že Alonso má smlouvu „jedna plus jedna“. Smlouva platí pro letošní rok s možností opce pro sezónu 2022.

„Daří se mu skvěle,“ řekl Rossi pro BBC Sport. „Je rychlý jako nikdy předtím. Rozhodně z auta dostává maximum.“

„Auto není neuvěřitelně rychlé a on přesto dokáže zajet několik superrychlých kol a velmi dobře se kvalifikovat. Zatím je to dobré.“

Na otázku, zda Alonso zůstane i v roce 2022, Rossi odpověděl: „Dělá vše pro to, abych uplatnil tuto opci.“

Alonsovi se v prvních závodech dařilo méně především v kvalifikacích, což i sám přiznal. V poslední době je ale situace jiná. Naposledy na sebe upozornil ve sprintu, kde si v prvním kole polepšil z 11. na 5. místo.

Alonso je znám svou složitou povahou uvnitř týmu. Rossi má ale jinou zkušenost.

„Spolupráce s ním je zatím neuvěřitelně snadná. Je to už šest měsíců a já nevidím Fernanda, kterého lidé popisují. Oba od týmu očekáváme totéž. Jde o to vždy zpochybňovat jakékoli rozhodnutí, jakýkoli status quo, systematicky posouvat věci o stupeň výše: ‚Nikdy to není dost. Získat bod není dobré. Získat dva body není dobré. Skončit druhý, když se to stane, není dost dobré. Skončit první – musíme být stále první.‘ Tento přístup se mi líbí.“

„Je to neustálé vyzývání všech, ale velmi uctivé. Může to dělat, protože se osvědčil, takže to není tak, že by chtěl odvádět pozornost od sebe.“

Jezdecká sestava Alpine se příští rok s největší pravděpodobností nezmění. Esteban Ocon totiž nedávno podepsal novou smlouvu.

„Možná není jistým budoucím mistrem světa. Koho lze ale takto označit? V současné době to není moc jezdců. Nenechal bych nikoho říct, že je horším jezdcem než Carlos nebo kterýkoli z takzvaných druhých jezdců špičkových týmů. Přinejmenším pro mě je to vynikající druhý jezdec a upřímně si myslím, že má všechno pro to, aby se stal špičkovým jezdcem.“

Alpine je na tom letos hůře než vloni. Tým tvrdí, že vývoj letošního vozu byl ovlivněn mimo jiné problémy s aerodynamickým tunelem. V továrně provádí změny a nabírá nové zaměstnance.

„Lhal bych, kdybych řekl, že jsem úplně v pohodě a klidný, protože samozřejmě velká část týmu, která stavěla tento vůz, bude dělat i ten příští, takže pokud nezměníme pár věcí a nezměníme kurz, dosáhneme stejných výsledků. Ale my to děláme.“