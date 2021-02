Alonso má před sezónou skromné cíle

Fernando Alonso se připravuje na návrat do formule 1. Za sebou už má testy se starším i novějším vozem. Fyzickou přípravu nyní zastavila nehoda na kole, ale v nejbližších dnech by měl Alonso opět začít trénovat.

Tým Alpine už ukázal „zimní“ zbarvení, které je pouze dočasné. Vůz uvidíme 2. března.

„Ještě jsem o tom nezačal přemýšlet,“ řekl Alonso na dotaz oficiálního magazínu formule 1 ohledně letošních cílů. „Možná si budeme moci udělat představu nebo snít o prvním závodě po zimním testu. Nepřemýšlel jsem o tom.“

„Realisticky musíme být nohama na zemi. S vědomím, že i když pro letošní rok dojde k nějakým změnám, nejsou dramatické, takže výkon se nebude příliš lišit od loňského roku.“

„Myslím, že Mercedes bude před všemi, pak bude Red Bull a pak se bude těsně bojovat mezi několika týmy. Alpine bude v této skupině týmů a bude zajímavé sledovat, kdo se lépe přizpůsobí novým pravidlům.“

„Myslím, že to bude velmi těsné, takže bychom mohli bojovat o šesté nebo sedmé místo na startovním roštu, ale také by to mohlo být velmi snadno patnácté místo. Našim úkolem je bojovat alespoň o první desítku.“

Alonso také uvedl, že si musí znovu zvyknout na vozy F1. Zatím testoval ty z roku 2018 a 2020.

„Musel jsem se přizpůsobit brzdným bodům, rychlosti v zatáčkách jsem musel trochu přehodnotit, když jsem se blížil k zatáčce.“

„Všechny ty věci byly ... nebyly nové, protože mám dobrou paměť, ale moje poslední dva závody byly v Indy a Dakaru. Přijedete do zatáčky s autem 4x4 a pak při příští jízdě přijedete do první zatáčky v Barceloně s autem formule 1 a je to jako den a noc!“