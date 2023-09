Alonso jezdil v Singapuru s poškozeným vozem. Rozhodně to nepomáhalo, říká

Fernando Alonso odjel prakticky celý závod v Singapuru s poškozeným vozem. Aston Martin zažil nejhorší víkend v sezóně.

Alonsovi se v posledních závodech příliš nedaří – pokud odmyslíme Zandvoort, kde byl druhý. Na začátku sezóny byl Alonso nejbližším soupeřem Red Bullu a pravidelně dojížděl nebo bojoval o stupně vítězů. Nyní bude Aston Martin muset zřejmě hájit čtvrté místo v Poháru konstruktérů.

V Singapuru označil Alonso svůj vůz za neovladatelný. Po závodě se ukázalo, že Alonso měl poškozený karbonový kryt předního levého zavěšení. Ve druhém kole se uvolnil a pootočil se, což nepochybně narušilo citlivou aerodynamiku vozu.

„Rozhodně to nepomáhalo,“ řekl Alonso. „Víme, jak moc to nás ovlivnilo. Nebudeme říkat podrobnosti, ale bylo to významné. Když vím, jaké jsme mělo poškození, tak si dělám méně starostí s výkonem, který jsme v Singapuru měli.“

„Tempo v závodě nebylo to pravé a nebýt toho, možná bychom se drželi ve vleku lídrů a měli menší problémy s Alpine a pak s Pérezem. Když nejste příliš rychlí, dostáváte se do velkých problémů.“



Zavěšení Astonu Martin v Suzuce.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Je možné, že Alonso najel na úlomky po kontaktu mezi Pérezem a Cunodou. Ale ani příčinu problému Alonso nechtěl blíže komentovat.

Alonso odmítl, že by byl nyní kvůli formě Astonu Martin frustrovaný. „Vůbec ne. S projektem jsem maximálně spokojený.“

„Také v těžkých závodech, jako byl Singapur nebo Monza, jsou všechny naše hlášení, všechny naše schůzky s továrnou, velmi produktivní. Jsou to víkendy, kdy se v sezóně naučíme více. Kroky, které plánujeme do budoucna, nebo na příští rok, kdy přijedeme na tyto závody, jsou prostě obrovské.“

„Nikdy jsem neviděl takový rozsah nápadů a věcí na stole. Motivace, kterou má tým, aby se stal špičkovým týmem, a prostředky a odhodlání jsou prostě vynikající. Jsem velmi šťastný.“

„Musíme se smířit s tím, že jsou tady všichni na velmi vysoké úrovni. Všichni mají skvělé konstruktéry, skvělý tým, aerodynamické tunely a všechny podobné věci.“

„Když přemýšlíme o našem aerodynamickém tunelu, který bude postaven příští rok, a do něhož vkládáme velké naděje, tak většina špičkových týmů má takový aerodynamický tunel už několik let. My se jen dostáváme na jejich úroveň.“