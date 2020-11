Alonso jednal o návratu do F1 i s jinými týmy, Schumacherovy zkušenosti se neobává

Fernando Alonso přiznal, že před návratem do F1 jednal také s dalšími týmy. Nakonec zamíří k Renaultu, což se v poslední době neukazuje jako úplně špatná volba. Tým bojuje o třetí místo v Poháru konstruktérů.

„Mluvil jsem s několika týmy, ale Renault byla preferovaná volba,“ řekl Alonso, kterého cituje Crash.net. „Byli upřednostňovanou volbou a to ze dvou důvodů.“

„První se týká očekávání a budování něčeho ze středu pole směrem nahoru. To bylo velmi atraktivní, velmi přitažlivé. Druhým je, že znám všechny v tomto týmu. Je to potřetí, co jsem tam přišel. Věděl jsem, že se zde budu cítit jako doma.“

Alonso se už zapojil do chodu týmu. Byl v továrně, na trati, okusil letošní vůz v rámci filmovacího dne (takže maximálně 100 km) a v posledních dvou dnech testoval s vozem z roku 2018 v Bahrajnu. Jak uvedl, šlo hlavně o fyzickou přípravu, protože jízdu v autě v tělocvičně plně nahradit nelze – zejména v oblasti tréninku krku.

Dvojnásobný mistr světa podepsal na dva roky. Na dotaz, zda zůstane ve F1 déle, pokud nezíská titul, reagoval: „Myslím, že v motorsportu vám stopky řeknou, kdy je čas přestat, ne věk. Doufám, že stopky budou v příštích letech na mé straně.“

V rozhovoru pro L'Equipe promluvil Alonso o svém budoucím (a vlastně už současném) týmovém kolegovi Estebanu Oconovi.

„Je velmi talentovaný, v jiných kategoriích porazil Verstappena nebo Leclerca a získal zkušenosti s Mercedesem.“

Řeč přišla i na očekávaných sedm titulů Hamiltona, čímž se vyrovná rekordu Schumachera.

„Vždy měli dominantní auta, ale ve formuli 1 to tak chodí. Nikdy neudělali chyby, i když měli svá slabá místa. U Michaela jsme je viděli, když se vrátil, u Lewise, když čelil Rosbergovi.“

„Michael měl během své kariéry dobrá auta, a když se vrátil a měl normální, všichni byli zklamaní. V mém případě by se to mohlo stát obráceně. V posledních pěti letech mé kariéry jsem měl špatná auta a teď to může lidi překvapit.“